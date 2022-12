Ranking de Culto: las mejores películas y series del 2022

*Series

1. The White Lotus (segunda temporada - HBO Max)

Escrita y dirigida por el estadounidense Mike White, la miniserie de HBO+ se coronó como una de las sátiras más brillantes de este año. ¿Qué gracia puede tener la historia de un grupo de huéspedes que llegan a un exclusivo resort, esta vez en Italia?

Para Soledad Gutiérrez, comentarista de series en Radio Concierto, su principal fortaleza radica en “un atractivo morboso de sus personajes, sostenidos en el afán de escudriñar el alma humana. Tal como anticipan sus créditos, es un fresco de los egos, sospechas y necesidades que nos dominan ahora y siempre, en Hawái y en Sicilia. En el segundo ciclo brilló Aubrey Plaza como Harper, una abogada con conciencia de clase que descubre nuevas formas de cinismo, una de las actuaciones que la deberían dejar en el podio de esta temporada”.

Alejandra Pinto, crítica de El Agente Cine, destaca que el ciclo estrenado este 2022 “contiene todo lo que queremos ver: gente enojada, problemas maritales, chicas que saben lo que quieren y muchas (¡muchas!) referencias al cine italiano, junto con un ritmo y guion impecable. Aubrey Plaza y Jennifer Coolidge lo hacen todo. Sumamos su soundtrack, a cargo de Cristóbal Tapia de Veer y resulta imposible no quedarse a saber más sobre sus personajes. Divertidísima y dramática, algo que no es fácil de lograr”.

2. Severance (temporada 1 - Apple Tv+)

Desde su estreno a principios de este año, la ficción creada por dirigida por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller y Aoife McArdle se posicionó rápidamente como uno de los títulos más interesantes del streaming. Configurada como un thriller psicológico, su historia imagina un futuro donde las empresas son capaces de intervenir en la mente de los empleados para que dejen todos sus problemas fuera del trabajo, y de la manera más literal posible.

“En los últimos años se han estrenado propuestas muy interesantes de retro futurismo, pero desde los primeros minutos del episodio piloto de Severance te das cuenta de que estamos frente a algo completamente distinto”, comenta Sol Márquez, crítica de series y cine en Radio Universo. “Pensar en la posibilidad de escindir nuestra memoria personal de la laboral es la ejemplificación de la eficiencia a toda costa y nos invita a reflexionar sobre la capacidad humana de compartimentalizar para seguir funcionando cuando situaciones y/o lugares nos hacen sentir incómodos o recordar nos duele demasiado”, agrega.

Joel Poblete, crítico en Cooperativa, también destaca la tecla novedosa que la serie ofrece a la temática de lo distópico. “Es difícil sentir que una nueva producción ofrece algo diferente o aporta una mirada especial, pero aquí se logró. Aunque su desenlace puede haber dejado con gusto a poco a la audiencia considerando la tensión que fue creciendo en los últimos capítulos -un recurso que claramente buscaba dejar enganchado al público para la siguiente temporada-, no afectó la excelente impresión que dejó esta historia que consiguió ir cautivando e intrigando cada vez más a los telespectadores, mezclando tan bien la mirada sombría y desencantada sobre la sociedad contemporánea y la tensión e inquietud que lograba desarrollar, con los muy particulares y a menudo robóticos diálogos de sus personajes, los toques de humor negro y las estupendas actuaciones”.

Márquez también menciona el trabajo de Stiller fuera del género humorístico: “Me encanta que su talento creativo en TV esté siendo reconocido de esta forma, porque lleva años creando pequeñas joyas con algunos de los falsos planos secuencias más interesantes de la TV”.

3. Better call Saul (temporada 6 - Netflix)

Tal como lo hizo su serie madre Breaking Bad, la precuela basada en el abogado de Jesse Pinkman y Walter White, y su evolución para transformarse en el Saul Goodman que todos conocíamos, ya se convirtió para muchos en una de las mejores series de los últimos años.

“La mejor del año es Better Call Saul en su despedida. Un adiós brillante, no solo la mejor del año, sino una de las mejores series de la historia de la TV estadounidense. Cuando termina la historia de Jimmy, aún restan 4-5 capítulos y uno no entiende qué viene. Y eso es extraordinario: la capacidad de sorprender. Rhea Seehorn, magnífica como Kim Wexler”, comenta Rodrigo Munizaga, crítico de Culto.

Cristian Briones, dueño de la tienda Fílmico, comparte con Munizaga las bondades del último ciclo de la historia. “Es imposible sacar el brillante cierre de esta serie de un listado. Principalmente por el golpe en tantos niveles que significó. Emocional, obvio, porque Vince Gilligan y Peter Gould supieron armar una historia que se metía bajo la piel en cada episodio, en cada pequeña estafa, en cada diálogo. Y luego está Rhea Seehorn, que nos destrozó el alma. La última página de un libro televisivo que nos ha acompañado por 13 o 14 años, y que no ha hecho más que darnos la satisfacción de ver un pedazo de la historia de la TV ser escrita semana a semana”.

4. Irma Vep (temporada 1 - HBO Max)

La historia de una actriz estadounidense que llega a Francia para revivir el clásico del cine mundo francés, Les Vampires, también se alzó como una de las producciones más destacadas de este año. “Olivier Assayas es el autor del largometraje homónimo de 1996, una gema por derecho propio. Un cuarto de siglo más tarde, se despachó una serie capaz de profundizar en las pequeñeces y los esplendores del oficio fílmico, así como de zamarrear a los propios espectadores, llevándolos de una ficción a otra, resultando de todo eso un extravío que se agradece”, explica el crítico de cine y periodista de La Tercera y Culto, Pablo Marín.

Christian Ramírez, crítico de El Mercurio y fundador del sitio Civilcinema, señala que esta serie “probablemente representa la última palabra de toda una generación de directores, de realizadores, de productores y también de actores del cine europeo que comenzaron sus carreras a la sombra de los veteranos de la Nouvelle Vague, allá a mediados de los años 80. Y que en cierta forma han llegado a espacios de preponderancia. Estoy hablando de Olivier Assayas, por ejemplo, de Leos Carax o de Claire Denis. Todos ellos han creado obras mayores en torno a esta temática. ¿Cuál es la temática de Irma Vep? Bueno, la relación que el presente y el futuro del audiovisual tiene con el pasado. La manera en que están anclados y de alguna manera trenzados con un pasado que por estos días parece más invisible, más desaparecido que nunca, sobre todo en la época del streaming”.

La crítica de cine y ex presidenta del Círculo de Críticos de Arte en Chile, Ana Josefa Silva, lo describe como “un alucinante juego de metalenguaje y muñecas rusas”. “Olivier Assayas usa su propia obra para arrojar una mirada descarnada a la trastienda del mundo cínico, vanidoso y algo desquiciado de la industria del cine y el audiovisual. Ingeniosa, llena de recursos y de humor oblicuo es una muy singular manera de cine dentro del cine”.

También obtuvieron menciones: We own this city; El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro; Caballos lentos; Euphoria; The Bear; Malas hermanas; Derry girls; Andor; Abbot Elementary; YellowJackets; La periferia; House of the Dragon; 42 días en la oscuridad; Por mandato del cielo; A wolf like me.

*Películas de ficción

1. Aftersun (Disponible en algunas salas locales y el 6 de enero llega a la plataforma Mubi)

De la mano de los estudios A24, la historia de un padre y su hija dibujada a través de los recuerdos de unas vacaciones se posicionó como uno de los largometrajes más destacados por los especialistas consultados para este ranking.

Rodrigo Munizaga la describe como “una película íntima, pequeña, inusual para las cintas que llegan a la cartelera. Un álbum de fotos que cuenta un poco, no mucho, que desafía a que el espectador complete la historia, quizás con la propia historia de uno cuando chico con tu papá. Gran uso de la música: el triste karaoke de Losing my religion, el melancólico último baile con Under pressure. Una película que todavía me da vueltas en la cabeza y que cada día crece más”.

“A lo mejor en un año más nadie se va a acordar de esta película y será recordada como el evento hipster fílmico del 2022, pero a riesgo de perder toda vergüenza me subo a aquel carro. El primer largometraje de la escocesa Charlotte Wells logra establecer clima, afectos y nostalgia con tres o cuatro diálogos, una o dos tomas, un par de colores y lo que entrega la mejor inspiración. Una gran fotografía de la niñez y la relación con padres frustrados”, expresó Rodrigo González, crítico de cine de Culto.

Por su parte, Sol Márquez destacó el trabajo de su directora: “El debut de Charlotte Wells funciona como una reflexión sobre la condición fantasmal de las imágenes y nos recuerda que el registro audiovisual captura algo que ya no existe más, por más que la reproducción nos permita traerlo al presente. Una ilusión a la cual podemos aferrarnos cuando esas imágenes alimentan un ejercicio de memoria tan esencial como recordar a quienes ya no están con nosotras. Las actuaciones son un lujo y ver a Paul Mescal, para mí el mejor actor de su generación, es siempre una maravilla. Y su interpretación de este padre está cargada de una hermosa y brutal fragilidad”.

2. Todo en todas partes al mismo tiempo (se puede arrendar o comprar en Apple Tv)

Con un elenco con nombres como Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, el filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert también figuró como uno de los favoritos no solo a nivel local, sino también de la crítica global.

Cristian Briones la define así: “Es agotadora, absurda, chabacana, si quieren. Muchas veces cursi, vulgar en ocasiones, tanto a nivel gráfico como narrativo. Y sin embargo los directores logran algo que no se consigue muchas veces, y menos con un cine que pretende ser siempre cine, ya sea haciendo artes marciales, inventando acción, aspirando al sci-fi, u homenajeando un drama a la Wong Kar-wai: emocionar”.

Para Ana Josefa Silva, crítica de cine y ex presidenta del Círculo de Críticos de Arte en Chile, se trata de una “indescriptible y sorprendente mezcla de drama familiar, comedia física, humor surreal, con lo fantástico y lo onírico. Finalmente, este es, de una muy original manera, el relato de una historia de amor, en plena crisis de la mediana edad”.

3. Licorice Pizza (Prime Video)

Ambientada en los años setenta, la historia de dos jóvenes que enamoran en el Valle de San Fernando, en California, representa en esencia una película sobre el amor. Pero sus virtudes son múltiples y la convirtieron en una de las producciones más aclamadas de este año.

Aunque estrenada a fines de 2021 en Estados Unidos, recién llegó en febrero de 2022 a Chile.

Joel Poblete especifica que “hay tantas cosas que rescatar en ella, y varias de ellas son parte de lo que nos tiene acostumbrados Paul Thomas Anderson en su cine: desde las actuaciones de todo el elenco encabezadas por la notable química de sus dos protagonistas, su ritmo y la manera en que está filmada, hasta todo lo visual que aporta la ambientación de época y dirección de arte y, por supuesto, la banda sonora, desde el July Tree de Nina Simone cuando se conocen Alana y Gary hasta el contagioso Tomorrow may not be your day de Taj Mahal en los créditos finales”.

LICORICE PIZZA

“En un año tan complejo, intenso y lleno de incertidumbres como ha sido este 2022, esta hermosa e inspirada película se quedó guardada en el recuerdo como algo grato y entrañable a lo que poder regresar como un refugio en medio de tantas cosas malas que ha traído este año. La vi dos veces en cine, y ya de sólo acordarme de ella me dan ganas de volver a verla nuevamente”, concluye.

4. Top Gun: Maverick (Star+ y Paramount+)

Muchas veces, el éxito en la taquilla no suele ser un indicador de calidad. Asimismo, suele suceder que las películas que reviven clásicos del pasado terminan siendo más olvidables que memorables.

Top Gun: Maverick, la secuela de la exitosa película ochentera protagonizada por Tom Cruise es un filme que derribó ambos escenarios.

Para Paulo Quinteros, periodista de La Tercera y editor de Mouse, “en tiempos de streaming, en donde la gente prefiriere esperar a que las películas lleguen a la casa, este gigantesco Blockbuster de Tom Cruise fue un recordatorio de que hay cosas que solo podemos experimentar en una sala de cine”.

En su reseña en Culto, Rodrigo González destacó: “Es la perfecta película post-pandemia, pues nos hace entrar otra vez al tipo de narraciones que sólo se redimen en la gran pantalla, en la sala y en la butaca. Sus subtramas laterales (con personajes a cargo de Jennifer Connelly y Miles Teller) no son muy buenas, pero en realidad eso no importa. Lo que vale es el gran espectáculo de las batallas aéreas filmadas para estar al borde del asiento y pedir más”.

También obtuvieron menciones: Drive my car; Crimes of the future; Memoria; Tár; Vortex; Pinocho (de Guillermo del Toro); La peor persona del mundo; RRR; Elvis; Sin novedad en el frente; El prodigio; Red; Argentina, 1985.

*Documentales

1. Moonage Daydream (Se puede comprar en Apple Tv)

Pocas estrellas de la música gozan de la popularidad, creatividad, sensibilidad y talento que recaen en la figura de David Bowie, que a estas alturas representa un verdadero ícono de la cultura popular. Una figura mayúscula revivida en la gran pantalla gracias al trabajo de Brett Morgen.

“Tras visitar la vida y obra de Kurt Cobain en 2015 con Cobain: Montage of Heck, el documentalista estadounidense Brett Morgen puso su mirada en la existencia y creación de otra figura de la música: David Bowie, el inglés que marcó una gran parte de la cultura pop con sus canciones y encarnaciones. Y que en la obra de este cineasta revive monumental y coloridamente a través de animaciones y material de archivo, teniendo a dos palabras como el eje de sus más de dos horas de duración: cambio y aislamiento. Las mismas que fueron inspiración y leitmotiv de una carrera de casi cinco décadas. Gran parte de la que se puede conocer a través del documental de Morgen, que tanto para los seguidores de Ziggy Stardust, el Duque Blanco o cualquiera de las múltiples personalidades del artista, como los que poco saben de la vida de David Robert Jones, es una experiencia única e inolvidable”, señala Lya Rosén, comentarista de cine y series en Finde.

Para Paula Frederick, conductora de Radio Duna y comentarista de cine en la misma emisora, se trata de “una explosión audiovisual de otro planeta. La conjugación perfecta entre el modus operandi de David Bowie y el registro audiovisual que busca representarlo. Morgen reconoce lo etéreo del objeto de su afecto, respeta ese espíritu volátil y no intenta definirlo, ni ordenarlo cronológicamente, ni mucho menos encasillarlo. Y cuando el vértigo de la imagen saturada y explosiva amenaza con romper la coherencia del relato, aparece una reflexión de Bowie, con su voz inconfundible, que, aunque siempre tiene que ver con asuntos grandilocuentes, como el sentido de la vida, la muerte o la existencia de Dios, no suenan pretenciosos. Simplemente, parecen observaciones comunes de un alienígena que visita la Tierra por primera vez.”

2. Fire of love (Disney+)

Nacida como una coproducción estadounidense y canadiense, el largometraje dirigido por Sara Dosa retrata la historia de Katia y Maurice Krafft, dos vulcanólogos franceses que luego de dedicar todas sus vidas al estudio de este fenómeno natural, fallecieron a raíz de una explosión volcánica en 1991.

“Por un lado, es un trabajo que aborda la fuerza destructiva de los volcanes. Por el otro lado, es también sobre la fuerza indestructible del amor entre dos personas que hacen lo que los apasiona. Y es ese contraste el que lo vuelve una experiencia absolutamente cautivante”, señala Paulo Quinteros (Mouse).

3. Nothing compares (no disponible por ahora en streaming en Chile)

La de Sinéad O’Connor es una de las biografías más intensas de la música de fines del siglo XX. Su historia es rescatada en esta película documental, donde a través de la dirección de Kathryn Ferguson, la artista es reivindicada como una verdadera activista social.

(Andrew Catlin/Sundance Institute via AP)

“Crecí escuchando a Sinead O’Connor gracias a la influencia de mis hermanas mayores, pero fue recién al ver el documental en In-Edit que me di cuenta que ella fue una de las primeros iconos feministas que conocí. En un momento en que la discusión sobre la violencia que puede ejercer quien maneja la narrativa es más relevante que nunca, la articulación de la voz de Sinead y de la directora Kathryn Ferguson nos recuerda la importancia de tener diversas voces contando historias y construyendo sus propios relatos. Es fundamental que la violencia y opresión que se ejerce contra las mujeres sea contada por esas mujeres, para poder entender su impacto en su inmensidad”, reflexiona Sol Márquez.

4. El Estafador de Tinder (Netflix)

Muchas veces se dice que la realidad supera la ficción. Y el caso de Simon Leviev, un hombre acusado de robar millonarias cifras de dinero a mujeres que conocía a través de la aplicación de citas, Tinder, fue una de las películas de no ficción más interesantes de Netflix.

“El Estafador de Tinder funciona por partida triple: como el descubrimiento de un engaño internacional de alto perfil, como el retrato de un dandy del siglo XXI y como un servicio de utilidad pública alertando de un tipo de fraude en redes sociales. En casi dos horas, se da cuenta de la farsa en cadena ejecutada por Simon Leviev con testimonios de sus víctimas a cara descubierta y el relato de puestas en escena dignas de Tom Ripley. Hasta ahora, el misterio y la conspiración orquestada por Leviev sigue presente en algún lugar del mundo. Una segunda parte no estaría mal”, especifica Soledad Gutiérrez.

El estafador de Tinder.

“Los documentales de crímenes y estafas ya son algo habitual en la oferta de los streamings mes a mes, pero esta serie logra exponer no solo al sensacionalismo del victimario, sino que el punto de las víctimas de este estafador de la era digital”, destaca Paulo Quinteros sobre las virtudes de esta historia.

También obtuvieron menciones: Ennio: el maestro; The last movie stars; Shaq; Flee; Cantos de represión; Guillermo Pérez Roldán: Confidencial; Legacy: the true story of the LA Lakers; Los diarios de Andy Warhol; Love, Lizzo; The Janes; Torn; RoadRunner; Los entresijos de la FIFA; Jennifer López: Halftime; Mr. Banchmann and his class; Good night Oppy; Light & magic; Jimmy Savile: una historia británica de terror; Mi país imaginario.