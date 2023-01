El exitoso arranque de The Last of Us: es el segundo estreno más visto de HBO

The Last of Us tuvo su estreno a nivel mundial el pasado domingo, transmitiéndose tanto en el canal televisivo HBO como en la plataforma de streaming HBO Max, y se registraron números de audiencia históricos.

Según los ratings Nielsen y las propias cifras registradas por HBO Max, citadas por medios como Variety, el primer episodio de la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey fue visto por alrededor de 4.7 millones de personas en Estados Unidos. Así, la serie se convierte en el segundo estreno más visto de HBO, ubicándose detrás de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones que debutó en agosto del año pasado.

“Estamos encantados de ver a los fanáticos de la serie y del juego experimentar esta historia icónica de una nueva manera, y les extendemos nuestra gratitud por ayudar a que sea un éxito” señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de HBO & HBO Max Content Casey Bloys. “Felicitaciones a Craig, Neil y al brillante elenco y equipo que trabajaron incansablemente para dar vida a este espectáculo. Esperamos que los fanáticos de todo el mundo disfruten el resto de la temporada”.

Las cifras lograron duplicar las del estreno de la temporada 2 de Euphoria estrenada hace un año. Según el gigante televisivo, La audiencia del domingo por la noche para una serie de su producción generalmente representa entre el 20% y el 40% de la audiencia total del programa por episodio, por lo que se espera que siga creciendo a medida que la temporada avance.

La nueva serie estrenará sus episodios cada domingo desde el 15 de enero hasta el 12 de marzo a las 23.00 horas (hora chilena), a través del canal HBO y su par del streaming HBO Max.