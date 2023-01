Escritor peruano Gustavo Rodríguez gana el Premio Alfaguara de Novela

Esta mañana se anunció que el escritor peruano Gustavo Rodríguez (54) es el Premio Alfaguara de Novela 2023, gracias a la novela Cien Cuyes. Sucede en este honor al escritor nacional Cristian Alarcón, quien lo obtuvo con su novela El tercer paraíso.

En su XXVI edición, el jurado compuesto por Claudia Piñeiro (presidenta), Javier Rodríguez Marcos, Carolina Orloff, Rafael Arias García, Juan Tallón y Pilar Reyes se reunió en pleno en el salón Puerta del Sol del Casino de Madrid en un acto moderado por la periodista Pepa Fernández. Ahí deliberaron en base a 706 manuscritos recibidos , de los cuales 296 han sido remitidos desde España, 112 desde Argentina, 99 desde México, 81 desde Colombia, 43 desde Estados Unidos, 28 desde Chile, 27 desde Perú y 20 desde Uruguay.

El galardón está dotado con US$ 175.000 (unos 145 millones de pesos chilenos), una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. La novela ganadora llegará a las librerías a contar del próximo 23 de marzo.

“Cien cuyes es una novela tragicómica, situada en la Lima de hoy, que refleja uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo. Somos sociedades cada vez más longevas y cada vez más hostiles con la gente mayor, paradoja que Gustavo Rodríguez aborda con destreza y humor. Un libro conmovedor, cuyos protagonistas son cuidados y defienden la dignidad hasta las últimas consecuencias”, señaló la presidenta del jurado, la escritora argentina Claudia Piñeiro.

Piñeiro agregó: “Me da mucha alegría que el premio vaya al Perú, un país donde hay un paro nacional y una marcha de cientos y cientos de mujeres y hombres hacia la capital pidiendo derechos y democracia. Me parece que es casual, porque es la novela que más nos gustó, pero además significativo”.

En cuanto a autores chilenos, lo han obtenido el mencionado Cristián Alarcón, además de Carlos Droguett (1970), Hernán Rivera Letelier (2010) y Carla Guelfenbein (2015).

Palabra limeña

Contactado tras recibir el galardón, el oriundo de Lima, por supuesto, Gustavo Rodríguez no pudo eludir comentar el turbulento presente de su tierra. Se le preguntó cuál cree él que es la salida a la crisis que cobró el cargo del expresidente Pedro Castillo, comentó: “Es muy complicado, sobre todo en esta época que hay una polarización extrapolítica que no solo se ve en mi país, también en Estados Unidos y Europa. No sé qué salida tiene esto, soy un simple narrador de historias, peor me queda claro que la principal salida a largo plazo es considera al otro a tu mismo nivel...mientras no se den esos mecanismos en nuestros países, la salida va a seguir siendo postergada”.

“Miles de ciudadanos de regiones apartadas de la capital están viniendo a protestar por lo que consideran una vida de inequidad y ninguneo, hartos de políticos y poderosos que solo ven sus propios intereses”, agregó.

Además, hizo referencia al título. “La palabra Cuy en mi país, y en Los Andes, es de uso extremadamente cotidiano. Este roedor tan simpático, que también se conoce como Conejillo de indias o Cobayo, ha sido parte de la dieta diaria de millones de habitantes del territorio que llamamos Perú. Por eso me alegro que mi título (de la novela) ayude un poquito al menos a visibilizar fuera del país a una gran cultura. La división clasista entre occidente y lo originario es la gran tragedia de mi país y de casi todos los países de Latinoamérica”.