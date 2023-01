La apuesta de Miley Cyrus por el amor propio (y las dedicatorias a su ex)

Nadie quedó indiferente a lo que fue Miley Cyrus los años 2013 y 2014. La ex chica Disney dominaba la industria musical con temas como We Can´t Stop y Wrecking Ball, esta última dedicada para su reciente ex de ese entonces, Liam Hemsworth. La misma fórmula pareciese estar usando la ex chica Disney con su nueva canción Flowers, una canción que trata del amor propio y que muchos han interpretado su letra con referencias para ahora, su ex marido (Hemsworth).

Con 17 años de carrera en el cuerpo, Miley partió este 2023 con novedades. Un especial de Año Nuevo, en compañía de reconocidos artistas como David Byrne, Dolly Parton y Sia, que tuvo una mayor audiencia que los Grammys, los MTV VMA y los Billboard Music Awards, recién pasados. Otro éxito que suma Cyrus en apenas dos semanas de lo que va enero, es Flowers, que sirve como primer sencillo de lo que será su próximo álbum Endless Summer Vacation.

7 álbumes de estudio, 2 EP’s y un reciente álbum en vivo, marcan la discografía de la ex Hannah Montanna, que ha vivido el éxito con Bangerz (2013) y también poco bullados retornos a la escena con Younger Now (2017) y She Is Coming (2019). Flowers es el primer estreno de Cyrus en su nueva disquera Columbia Records, dejando atrás a RCA Records.

En 2013 Miley se consolidó como una estrella pero los álbumes que lo siguieron no alcanzaron dicho reconocimiento. Las cosas cambiarían con Plastic Hearts, su último álbum de estudio a la fecha. Este fue aclamado por la crítica y mostró a una faceta más rockera de la artista, contó con colaboraciones como Dua Lipa y Billy Idol. Con este proyecto musical, Miley fue parte del show previo del Superbowl y encabezó el cartel de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil.

Hoy, Miley está un paso más cerca de volver a ser de las principales artistas del mainstream. Su nuevo sencillo, lanzado el viernes pasado, la mantiene en el puesto número 1 de Spotify Global, Apple Music, Itunes y Amazon. Debutó en el puesto 3 en Spotify con más de 7 millones de reproducciones, en su segundo día alcanzo el puesto número 2 con más de 9 millones y hoy, alcanzó por primera vez en la carrera de Cyrus la cima de Spotify con más de 10 millones.

A solo tres días de su estreno, ya se anticipa que Cyrus disputa el primer lugar de los Billboard Hot 100 y los UK Singles Chart. La última vez que Cyrus logro dicha hazaña fue con Wrecking Ball el 2013.