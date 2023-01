Sin mujeres nominadas: los Oscar abren la polémica en la categoría Mejor Director

Luego de dos años consecutivos en los que mujeres ganaron el Oscar por Mejor Director (Chloé Zhao y Jane Campion), hoy hubo una novedad. La Academia no nominó a ninguna mujer en dicha categoría para la próxima entrega de premios. Nombres que sonaban como posibles cartas eran Sarah Polley por Ellas hablan, Gina Prince-Bythewood por La mujer rey y Charlotte Wells por Aftersun.

En esta ocasión, los cinco nominados fueron Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo), Todd Field (Tár), Martin McDonagh (La isla de los espíritus), Ruben Östlund (El triángulo de tristeza) y Steven Spielberg (Los Fabelman).

Tras las nominaciones, la organización Women In Film, Los Ángeles condenó a la Academia por omitir a las mujeres cineastas. “Una vez más, los votantes de la Academia han demostrado que no valoran las voces de las mujeres, excluyéndonos de las nominaciones a Mejor Director”, dijeron en un comunicado. “Un Premio de la Academia es más que una estatua de oro, es un acelerador de carrera que puede conducir a un trabajo continuo y una mayor compensación. Es por eso que WIF continuará abogando por el trabajo de directoras talentosas como Women Talking de Sarah Polley, The Woman King de Gina Prince-Bythewood, She Said de Maria Schrader, Till de Chinonye Chukwu y Aftersun de Charlotte Wells ”.

En la historia de los Oscar solo 7 mujeres han sido nominadas en esta categoría y solo han conseguido la estatuilla. Kathryn Bigelow por Vivir al límite (2009), Chloé Zhao por Nomadland (2020) y Jane Campion por El poder del perro (2021).

La investigación de la Escuela de Peridiosmo de la Universidad del Sur de California, encontró que de los 111 directores contratados para hacer las 100 películas más taquilleras del año pasado, solo el 9% eran mujeres. Eso fue inferior al 12,7 % en 2021.

Dentro de la categoría Mejor Película, el drama de Polley, Mujeres que hablan fue nominado. Aftersun recibió 1 nominación por actuación de Paul Mescal. En los Globos de Oro pasados ninguna mujer fue nominada y en los Critic’s Choice Awards Polley y Prince-Bythewood fueron nominadas en dicha categoría.

La ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el 12 de marzo. Revisa el listado completo aquí.