Con Cate Blanchett: Tár es la mejor película de 2022 para los críticos de Nueva York

Tár es una de las sensaciones cinematográficas de 2022. Dirigido y escrito por Todd Field, el filme presenta el turbulento mundo de Lydia Tár (Cate Blanchett), la compositora y directora musical más reputada del orbe.

En sintonía con la gran recepción que ha alcanzado desde su estreno en el último Festival de Venecia, el Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC) la distinguió como Mejor película en su entrega anual de reconocimientos.

La entidad también nombró a Blanchett Mejor actriz, repitiendo el premio que consiguió en 2013 con Blue Jasmine, y reforzando sus opciones para ganar el tercer Oscar de su carrera.

En tanto, Colin Farrell fue galardonado como Mejor actor por su interpretación en Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin), cinta que también se alzó con la estatuilla a Mejor guión.

Las categorías de actuación de reparto fueron para Keke Palmer (¡Nop!) y Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo). Y una de las sorpresas fue la distinción a Mejor director para el cineasta indio S. S. Rajamouli por su trabajo en RRR.

¡Nop!, de Jordan Peele.

Nacido en Valparaíso e hijo de padre chileno y madre danesa, Claudio Miranda obtuvo el premio a Mejor fotografía por Top Gun: Maverick, con lo que se pone en carrera para obtener una nueva nominación a los Premios de la Academia (ganó en 2013 por Una aventura extraordinaria).

Aftersun se adjudicó el reconocimiento a Mejor ópera prima, Marcel the shell with shoes on triunfó como Mejor película animada, el filme polaco EO se impuso como Mejor película internacional y All the beauty and the bloodshed se consagró como Mejor documental.