Adam Driver se transforma en Enzo Ferrari: así luce en la nueva cinta de Michael Mann

A ocho años de la llegada de Blackhat (2015), Michael Mann alista el estreno de una nueva película. El cineasta de Fuego contra fuego (1995) regresa a la pantalla grande con un proyecto que con el paso del tiempo se ha transformado en una obsesión: la cinta biográfica en torno a Enzo Ferrari.

El largometraje lleva por título Ferrari y narra la historia del piloto y empresario italiano que en 1947 fundó la firma de vehículos deportivos. Adam Driver encarna al magnate, mientras que Penélope Cruz interpreta a su esposa, Laura, y Shailene Woodley se pone en la piel de su amante, Lina Lardi.

Luego de revelar sus primeras imágenes en octubre pasado –marcando el inicio de su rodaje–, el filme hoy liberó una nueva foto que muestra a su actor principal caracterizado en el personaje.

El lanzamiento acompaña la confirmación de que en Reino Unido la película se exhibirá en 2023 a través de la plataforma Sky Cinema, que primero la estrenará en cines y luego la sumará a su catálogo.

En tanto, en Estados Unidos aún no se ratifica qué compañía la distribuirá, quedando la puerta abierta a que sea vea en streaming, salas o ambos formatos.

La cinta se basa en Enzo Ferrari: The man and the machine, el libro que el periodista Brock Yates publicó en 1990, dos años después de la muerte de Ferrari.

Además de su trío principal, el elenco de la producción está integrado por Gabriel Leone, Sarah Gadon, Jack O’Connell y Patrick Dempsey.