De Joy Division a Iron Maiden y The White Stripes: anuncian los candidatos al Salón de la Fama del Rock and Roll 2023

Hoy se dieron a conocer los nombres de los artistas que podrían ser incorporados en el afamado Salón de la Fama del Rock and Roll 2023.

“Esta notable lista de nominados refleja la diversidad de artistas y música que el salón honra y celebra”, dijo John Sykes, presidente de la fundación que mantiene uno de los reconocimientos más grandes de la música. “Estos artistas han creado sus propios sonidos que han impactado a generaciones e influenciado a muchos otros que han seguido sus pasos”, acotó.

Para ser considerado por el espacio que honra a los grandes de la música, el primer lanzamiento comercial de un artista debe haber aparecido al menos 25 años antes del año en que se vota la incorporación.

El listado parte con Kate Bush, la influyente cantante pop que no ha lanzado material nuevo desde hace cinco años, pero que tuvo un repunte en su popularidad luego de que su sencillo Running Up That Hill, lanzado en 1985, fuera usada en la cuarta temporada de la serie de Netflix Stranger Things. La cantante vanguardista de los años 80 ya había sido candidata en 2018, 2021 y 2022.

También destacan el duo The White Stripes, que recibe su primera nominación en la historia del salón. Destaca también la nominación de Joy Division y New Order, grupos que entran a la candidatura como uno solo. Iron Maiden y el fallecido George Michael también aparecen como nombres a considerar.

Joy Division fue una banda de post punk entre 1976 y 1980; después del suicidio de su líder Ian Curtis, a principios de 1980, los miembros restantes (Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris) se reagruparon como New Order, agregaron a una tecladista (Gillian Gilbert) y procedieron a renovar el mundo musical con su pop electrónico.

Los miembros se darán a conocer en mayo y la ceremonia de inducción tendrá lugar a mediados de este año. Los cinco mejores artistas seleccionados a través de la votación de los fanáticos se contarán junto con los votos del organismo del Rock Hall para determinar la Clase de 2023. Los fanáticos pueden votar hasta el 28 de abril en vote.rockhall.com.

El año pasado, Lionel Richie, Dolly Parton, Duran Duran, Pat Benatar, Carly Simon, Eminem, y el grupo Eurhythmics fueron incorporados al salón de la fama.

Puedes revisar la lista de nominados a continuación.

Kate Bush

Sheryl Crow

Missy Elliott

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

George Michael

Willie Nelson

Rage Against the Machine

A Tribe Called Quest

The White Stripes

Warren Zevon