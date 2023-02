La vida de altibajos de Andrea Riseborough, la actriz que vio peligrar su nominación al Oscar

Andrea Riseborough (41) está viviendo lo que debería ser un sueño para cualquier figura de Hollywood, luego que la semana pasada recibiera su primera nominación a los premios Oscar como Mejor Actriz, por su interpretación en el protagónico de To Leslie, filme independiente que ha recibido halagos de la crítica, pero que ha sido un fracaso en taquilla.

Sin embargo, su candidatura ha estado envuelta en polémicas e incluso estuvo al borde de desvanecerse, a raíz de los cuestionamientos que surgieron, luego que otras películas en competencia acusaran al equipo de To Leslie de llevar a cabo tácticas de promoción “agresivas”, puesto que el director de rodaje y su esposa habrían acudido a amigos de la industria para visibilizar el trabajo de la actriz y así obtener un puesto en la edición 95° del certamen.

Fue así como se desarrolló una inusual campaña -a sólo semanas de la publicación de nominaciones a los Oscar-, donde actores reconocidos de Hollywood comenzaron a mostrar su apoyo públicamente a la cinta y en particular a la actuación de Riseborough.

Estrellas como Jane Fonda, Edward Norton, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Amy Adams, Charlize Theron, Demi Moore, Jamie Lee Curtis y Bradley Whitford (entre muchos otros actores) alabaron públicamente a la británica.

La nominación de la actriz tomó a muchos por sorpresa, en parte porque la película donde participa no es lo suficientemente conocida, y porque con su calificación quedaron fuera de competencia Viola Davis (La mujer rey) y Danielle Deadwyler (Till: Justicia para mi hijo). Ambas actrices afrodescendientes habían tenido nominaciones en los Premios SAG y BAFTA y parecían candidatas seguras para la estatuilla dorada.

Luego que Deadwyler fuese excluida de la lista, Chinonye Chukwu, directora de Till: Justicia para mi hijo, expresó que “vivimos en un mundo y trabajamos en industrias que están tan agresivamente comprometidas con defender la blancura y perpetuar una misoginia descarada hacia las mujeres negras”.

Tras los reclamos, el viernes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado donde se anunció que se estaba “realizando una revisión de los procedimientos de campaña en torno a los nominados de este año, para asegurarnos de que no se hayan violado las pautas”. Además, se analizó la posibilidad de cambiar dichas pautas “en una nueva era de medios sociales y comunicación digital”.

Es así como ayer martes la junta de gobernadores del organismo mantuvo una reunión, donde deliberaron que, “en base a las preocupaciones” que surgieron en torno a la campaña de la cinta, “la actividad en cuestión no llega al nivel para que la nominación de la película deba ser rescindida”.

Con ello, la candidatura de Riseborough sigue en pie; sin embargo, desde la Academia señalaron que descubrieron “medios sociales y tácticas de campaña de divulgación que causaron preocupación”.

Es por ello que dichas tácticas no solo “se están abordando directamente con las partes responsables”, sino que además, el director ejecutivo del organismo, Bill Kramer, aseguró que “es evidente que los componentes de las regulaciones deben aclararse para ayudar a crear un mejor marco para una campaña respetuosa, inclusiva e imparcial”. Así, destacó que se realizarán modificaciones en las normas, una vez finalizado el ciclo de premios.

Un gran alivio para la británica, que se enfrentará la noche del 12 de marzo a las actrices Cate Blanchett (TÁR), Michelle Williams (Los Fabelman), Ana de Armas (Blonde) y la favorita de la crítica, Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes).

Imagen de Momentum Pictures / Everett Collection.

Un largo camino en la industria

Andrea Riseborough no es una superestrella, pero tampoco es una desconocida en Hollywood.

Hija de un vendedor de autos y una secretaria, Riseborough comenzó su camino en la actuación en Reino Unido, cuando formaba parte de un grupo de teatro en Whitley Bay (pueblo de Inglaterra), con el que participó de una gira con el National Youth Theatre.

Se graduó en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art en 2005, desde ahí pasó a las tablas londinenses interpretando los roles principales de obras como Miss Julie. Paralelamente actuaba en televisión, siendo parte de series como Doc Martin o Party animals, y de diferentes telefimes. Un par de años después interpretó a Margaret Thatcher en el drama The long walk to Finchley, siendo alabada por el público y la crítica, consiguiendo su primera nominación a los premios BAFTA.

Poco tiempo después su carrera llegó al continente americano, cuando en 2011 Madonna le solicitó encarnar a Wallis Simpson en su proyecto fílmico W.E.

En 2012 recibió su segunda nominación a los BAFTA por su rol protagónico en Shadow dancer, mismo tiempo en que filmaba Oblivion, junto a Tom Cruise.

Pero el gran reconocimiento vendría con Birdman, film que consiguió cuatro estatuillas en la 87ª edición de los Oscar, incluyendo Mejor Película, y que le significó a la británica el premio del Sindicato de Actores como Mejor Actriz de Reparto.

Andrea Riseborough y Michael Keaton en Birdman.

La polémica campaña

En 2022 Andrea Riseborough protagonizó To Leslie, película que cuenta la historia de una madre alcohólica que gana la lotería, pero que, debido a sus problemas con la bebida, pierde rápidamente su fortuna, por lo que debe reenfrentarse a su dura realidad.

La cinta tuvo su estreno en el Festival de Cine South by Southwest en marzo del año pasado, para posteriormente ser exhibida en salas en octubre del mismo año. La distribuidora Momentum Pictures fue la encargada de divulgar el filme, que contaba con un bajo presupuesto y que se rodó sólo en 19 días y en pleno peak de la pandemia (diciembre de 2020).

La película no tenía contemplada una gran campaña de marketing para llegar a los premios de la Academia, de ahí es que surgieron dudas en su camino a los Oscar, porque es sabido en Hollywood que para que una cinta sea reconocida primero debe saber publicitarse.

Es por eso que los dardos de la inusual campaña apuntan al director del largometraje, Michael Morris, que si bien, To Leslie es su primera película, el británico cuenta con un amplio currículum en televisión, dirigiendo capítulos de series como House of cards, 13 reasons why y In plain sight. De ahí sus enlaces con la industria y quienes trabajan en ella.

FILE - Andrea Riseborough arrives at the 2023 BAFTA Tea Party in Los Angeles on Jan. 14, 2023. Riseborough is nominated for an Oscar for best actress for her role in "To Leslie." (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

A lo anterior se suma que su esposa es Mary McCormack, conocida actriz de dramas en la TV estadounidense y que también cuenta con buenas conexiones.

Todo habría empezado cuando Morris y su esposa le mostraron la película al presentador de radio Howard Stern, quien habría quedado sorprendido con la calidad de la cinta, por lo que empezó a recomendarla en su programa.

En noviembre, Riseborough fue nominada a los Spirit Award, que premian lo mejor del cine independiente. Dicha nominación llamó la atención de Charlize Theron, quien organizó una función especial de la película en las oficinas de la compañía Creative Artists Agency (CAA), una de las agencias más importantes de Hollywood.

Tras el buen recibimiento en CAA, Mary McCormack habría hecho uso de sus contactos para iniciar una campaña de solidaridad que le diera la nominación a la película de su esposo.

Fue así como envió mensajes a amigos, conocidos y grandes compañías de Hollywood, tales como Shelter PR y Narrative PR, para que promovieran la cinta y consideraran la actuación de Riseborough para las nominaciones.

Según Variery, la actriz habría enviado el siguiente mensaje a sus colegas, para conseguir apoyo:

“Si pudieran postear contenido desde ahora y hasta el 17 de enero, cuando se cierren las votaciones a los Oscar, se los agradecería. Pero cualquier cosa ayuda, por favor hagan lo que les haga sentir cómodos”.

Tras esa petición los mensajes de grandes estrellas no tardaron en llegar. Edward Norton, por ejemplo, escribió un hilo en su cuenta de Twitter, explicando sus motivos para destacar la actuación de Riseborough.

“No publico mucho sobre películas o actuaciones de actores... tal vez debería hacerlo más a menudo. Pero para aquellos interesados en una actuación realmente buena, les contaré que la interpretación de Andrea Riseborough en ‘To Leslie’ me dejó boquiabierto. Se trata de las más comprometidas y emocionalmente profundas”, escribió el reconocido actor.

Otros miembros de la industria hicieron lo suyo, Gwyneth Paltrow organizó una proyección de la película, mientras Kate Winslet dijo que la de Riseborough era “una de las mejores actuaciones que he visto en toda mi vida”. Incluso Cate Blanchett, quien también compite en la carrera como Mejor Actriz en esta edición de los Óscar, mencionó a la británica en su discurso en los Critics Choice.

En definitiva, To Leslie no contó con el apoyo de grandes productoras ni con una potente campaña de marketing para su candidatura a las nominaciones, sino que más bien, su promoción se basó en la recomendación entre los mismos miembros de la industria.

AMPAS tiene un estricto reglamento para evitar los abusos en el proceso de selección, en él destaca que “La Academia exige que los miembros votantes hagan sus elecciones basándose únicamente en los méritos artísticos y técnicos, así como logros de las películas que cumplen los requisitos para ser elegidas”.

Una de las normas que tensionó al equipo del film, es la que hace alusión a los “Grupos de presión”, allí se establece que “está expresamente prohibido ponerse directamente en contacto con los miembros de la Academia, así como de manera ajena al ámbito de aplicación de estas normas, con el objeto de promocionar una película o un logro para que sea tenido en cuenta en los Premios de la Academia”.

Sin embargo, no hay evidencia de que miembros del rodaje contactaran a votantes de AMPAS, ni que se les haya animado a estos a ver o promocionar la película.

Lo cierto en esta situación es que el desempeño actoral de Riseborough no está en discusión, su interpretación fue alabada en varios festivales por la crítica especializada y por sus mismos colegas. El problema estaría precisamente en la polémica e inusual campaña hacia la premiación.

Y si bien, la película sólo logró recaudar $27 mil dólares en su estreno, con este escándalo quizás logre el reconocimiento popular que esperan sus creadores y la talentosa Andrea Riseborough.