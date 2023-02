Aftersun se consolida como el estreno más reproducido de la plataforma Mubi

Premiada en el Festival de Cannes y elegida entre las mejores películas de 2022 por diversos medios, Aftersun continúa su recorrido triunfal.

Ahora la ópera prima de la directora escocesa Charlotte Wells se consolidó como el estreno más reproducido del servicio de streaming Mubi.

El portal Deadline detalla que superó los números de otros títulos de la plataforma, como Drive my car, Titane, Portrait of a lady on fire, The worst person in the world, La decisión de partir y Shiva Baby.

El filme se estrenó en su catálogo el pasado 6 de enero, luego de exhibirse en cines en diferentes regiones del mundo. En Chile se estrenó el 17 de noviembre, manteniéndose por varias semanas en cartelera. El mismo medio afirma que en las próximas semanas debiera transformarse en el largometraje de Mubi con mayor recaudación a nivel global.

Protagonizada por Paul Mescal y Frankie Corio, la cinta sigue las vacaciones de un padre y su hija en Turquía a fines de los 90. Mientras la niña se asoma a las primeras experiencias de la adolescencia, su progenitor vive una silente pero profunda crisis.

Actualmente la película compite en cuatro categorías de los Bafta y una de los Oscar (Mejor actor para Mescal).