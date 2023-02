Ant-Man 3 en voz de su director: “Kang el Conquistador no tiene tiempo para las bromas de Scott Lang, es una fuerza de la naturaleza”

Estrenadas en 2015 y 2018, las dos primeras partes de Ant-Man semejaron un saludable refresco para una saga cada vez más popular y atiborrada de personajes. Paul Rudd, un cómico por naturaleza, se movió a sus anchas en el rol titular y encontró buena compañía en Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michael Peña.

El principal responsable de esa serie de películas es Peyton Reed, director que en su momento apareció como reemplazo de emergencia de Edgar Wright y que se quedó en la franquicia hasta convertirla en una trilogía. Y junto a Jeff Loveness, guionista de Rick y Morty, en la tercera parte se encargó de conducir por nuevos derroteros la historia de Scott Lang y su familia.

Foto: Jay Maidment. © 2022 MARVEL.

Ya en la cartelera local, Ant-Man and the Wasp: Quantumania sumerge al superhéroe en el Reino Cuántico y presenta cambios importantes. El filme recorre ese mundo en detalle, presenta a un villano intimidante (interpretado por Jonathan Majors) e imagina qué ocurrió mientras Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) estuvo desaparecida.

“Ella es una heroína por derecho propio. ¿Y si durante su tiempo allá abajo Janet hubiera entrado en contacto con Kang el Conquistador?”, se pregunta Reed en conversación con Culto. La suma de esos factores, señala, “inmediatamente sugirió una película mucho más grande y épica que las dos primeras Ant-Man”.

Como una gran familia, los personajes de Rudd y Pfeiffer, en compañía de Hope Van Dyne/The Wasp (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) y la hija del protagonista, Cassie (Kathryn Newton), terminan por accidente en el Reino Cuántico, algo que hasta ahora las cintas anteriores apenas habían esbozado.

“Nos inspiramos en muchas, muchas cosas diferentes para crear el Reino Cuántico. Quería que fuera una bolsa de sorpresas locas con cosas que me emocionaban de niño y de adulto. Es una pizca de Star Wars y una pizca de Flash Gordon, Alien y The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, el programa de radio. Y, por supuesto, novelas gráficas y revistas de heavy metal de los años 70 y 80, y (y el trabajo de) Moebius”, detalla.

Peyton Reed en la avant premiere. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El resultado probablemente no se acerque a ser “Dune de Jodorowsky dentro de Marvel” -como Jeff Loveness planteó con mucho entusiasmo a la revista Empire- pero proporciona una estimable exhibición de fantasía y humor.

“Teníamos que explicar, en muy poco tiempo, que el Reino Cuántico son realmente mundos dentro de mundos, hay muchas civilizaciones y culturas diferentes allí, y todas han sido oprimidas por Kang el Conquistador. Pero todos forman este grupo de luchadores por la libertad que se oponen a Kang”.

¿Cuál es el límite en ese despliegue de elementos extravagantes? “Creo que no hay límite para la rareza en el MCU. Una de las mejores cosas de los cómics de Marvel y también del Universo Cinematográfico de Marvel es que todos los diferentes cineastas que trabajan en el MCU pueden ocuparse de su territorio distinto”, afirma.

El director reconoce un ajuste de tono, a propósito de esa inmersión en ese mundo y la aparición del villano de turno. “Kang el Conquistador entra en esta película y no tiene tiempo para las bromas de Scott Lang. Es una fuerza de la naturaleza muy seria. Y hay una razón muy específica por la que está en el Reino Cuántico”.

Foto: Jay Maidment. © 2022 MARVEL.

La irrupción de ese rol demandó un diálogo fluido con los creadores de la primera temporada de Loki, porque en el final de temporada de la serie de Disney+ es introducido como “El que permanece”, otra de las variantes de Kang.

“Son personajes muy, muy diferentes”, advierte, llamando a la figura de Ant-Man and the Wasp: Quantumania “el más grande, el más malo y el más temido de todos los Kang”.

¿Retorno a Star Wars?

Entre la segunda y tercera entrega de Ant-Man, Peyton Reed se hizo un tiempo para debutar en Star Wars. El realizador se hizo cargo de dos capítulos del segundo ciclo de The Mandalorian, La pasajera y El rescate. En este último, el octavo y último episodio, Luke Skywalker tuvo una aparición sorpresa, marcando uno de los momentos más memorables de la historia reciente de la saga.

“Lo pasé genial en la temporada dos de The Mandalorian. Habiendo crecido con Star Wars, la oportunidad de trabajar en ese universo fue fantástica. Pedro (Pascal), (Jon) Favreau y (Dave) Filoni son geniales”, indica.

Sin embargo, el cineasta no es parte de la tercera temporada, que llega este 1 de marzo a Disney+. “Actualmente no tengo planes de regresar, pero veremos qué pasa, veremos qué depara el futuro”, concluye.