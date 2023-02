Pamela Leiva tras su triunfo en el Festival de Viña: “Todo lo que conté es parte de mi historia de vida”

“Todavía no hablo con mi mamá”, detalló la comediante Pamela Leiva apenas iniciada la conferencia de prensa, en que se refirió a los pormenores de su exitosa rutina en el Festival de Viña, la que promedió 37,2 puntos de rating online y un peak de 38,9 unidades a las 00.19 horas. De hecho, fue su progenitora una de las grandes protagonistas de las historias que relató en el escenario de la Quinta Vergara, pero aún no había podido siquiera abrazarla. “Espero que la señora esté viva todavía”, detalló con su particular sentido del humor.

La humorista que abrió las presentaciones del género en el regreso del Festival, detalló que llevaba tiempo trabajando en su rutina. “Partí recopilando historias de mi vida y asumí que eran muy divertidas. Me di cuenta que era más divertida hablando que escribiendo. Comencé haciendo shows para mujeres”, fue en ese contexto, señaló, en que fue contactada por la organización del evento.

Cuando se le insistió por la veracidad de su relato, señaló: “Todo es real, muy real. Más real de lo que uno quisiera; sí fui nana puertas adentro, sí me negaron trabajo cuando fui a pedir trabajo con curriculum con una foto y era obesa mórbida. Por eso es importante que existan guías clínicas, porque el tratar a un paciente obeso no es tratar a cualquier persona”.

“Todo lo que conté es parte de mi historia de vida, hay cosas que uno puede exagerar por la rutina y en busca de un buen remate, pero la base es real”, añadió.

Uno de los momentos más comentados de su rutina fue el final en que contó con la participación de los bailarines Thiago y Fabrizio, conocidos por sus pasos por grupos representativos del fenómeno del axé como Porto Seguro. La artista detalló cómo se gestó ese cruce. “Debo decir que esa no fue mi idea, fue de Felipe Morales director del Festival, cuando en la primera reunión que tuvimos dijo: ‘el final todavía no me cierra ¿qué te parece si invitas a Fabrizio y Thiago a bailar? le dije obvio que sí ¡cómo no se me había ocurrido!”.

Pese a los nervios, Pamela Leiva detalló el momento en que se sintió más tranquila en el escenario. “Sentí que me estaba ganando al público cuando sentí a la gente riendo y tiré la talla de que dejen de estar mostrando hue…ahí ya me sentí más relajada”.

Además de contar que no pudo conocer a Karol G, la comediante detalló que en la previa no proyectaba el triunfo con sendas Gaviotas y el reconocimiento. “No sabía si me iban a dar las Gaviotas, pero sí confiaba en mi material y en lo que tenía que hacer”.