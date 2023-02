“Fue violencia”: la historia de bullying y acoso que sufrió Emilia

Emilia Mernes no solo brilla en la escena musical. La cantante que se subirá este lunes en la Quinta Vergara, ha explorado el camino de la actuación y especialmente el del modelaje desde temprana edad. A sus 15 años, se presentó a un casting de 20 mil personas para una marca internacional -en el que quedó seleccionada- y a raíz de aquello comenzó a sufrir bullying por parte de sus compañeras de colegio.

La artista participó el 2021 del programa argentino Podemos Hablar, donde recordó uno de los periodos de su vida que más la ha marcado. “Fui modelo, quedé, fue súper lindo, pero cuando terminé tuve que volver a mi ciudad y había muchas chicas en mi colegio a las que se ve que eso no les gustó”, contó. “Ellas también se habían presentado a ese casting y no quedaron, entonces a partir de eso empecé a tener situaciones incómodas, de bullying”.

Uno de los episodios que más le afectó a la artista fue cuando estaba en un cumpleaños de 15 y le sacaron una foto mientras ella estaba en el baño. “La publicaron en Facebook. Fue violencia, muy triste. Cuando salía del colegio me mandaban mensajes por páginas de incógnito, de esas en que no se sabe quienes son los que escriben. Le mandaban mensajes a mi novio diciéndole cosas horribles, a mí también, a mi familia”, recordó.

Luego de ese hecho, la cantante se cambió de colegio, pero el acoso siguió. “Milagros era una líder que le molestaba mi existencia. Me azotaba el banco, me tiraba la cartuchera y lo triste era que nadie saltaba por mí (...) Esta chica se paraba y gritaba en el aula, ‘después de terminar la clase nos vamos todos a tomar mate a casa, menos Emilia’. Cuando salíamos todos del colegio, íbamos para el mismo lado pero yo seguía de largo mientras el resto doblaba para ir a lo de ella”, contó.

Cuando Emilia denunció lo que le estaba ocurriendo, la institución no hizo nada. “Era un colegio de monjas pero nadie hacía nada. Predican el catolicismo, pero comen santo y cagan diablo”. “Es algo que me ha marcado mucho. No le guardo rencor, pero me gusta contarlo para que se sepa que es algo que se vive en los colegios. También porque sé que hay cosas más graves que las que me pasaron a mi”, terminó de contar.

Desde entonces Emilia ha firmado para comerciales y representación de marcas como Coca Cola, Ripley, Benetton, Fashion Nova y Nike.