¿Quiénes son los cinco hijos cantantes de Alejandro Fernández?

“Siempre les dije que no se iban a dedicar los 5 al medio”, comentó el cantante mexicano Alejandro Fernández el pasado lunes 20 en su rueda de prensa del Festival de Viña, donde se presenta hoy, abriendo la tercera noche. Se refería a sus hijos: Álex, Camila, América (hijos de su primer matrimonio, con América Guinart), Emiliano y Valentina (quienes nacieron fruto del vínculo con Ximena Díaz), quienes a pesar de los deseos de su progenitor, se convirtieron también en cantantes. “Los cinco tienen el ímpetu de dedicarse a esto, desde chiquitos los veo que tienen la vocación”, señaló en la rueda de prensa.

Cada uno de los cinco retoños del guadalajarense, nietos del legendario Vicente Fernández, tienen su particular historia, y la revisamos a continuación.

Camila Fernández.

Camila Fernández

Con 26 años, nacida el 30 de noviembre de 1997, fue la primera del clan en iniciar una carrera solista. De hecho, debutó a muy temprana edad, a los 17 años. “A Camila siempre le ha encantado la música, muchísimo. Ha estado tomando clases y preparándose y cuando estábamos en Las Vegas me dijo: ‘Papá, ¿cuándo me vas a dar la oportunidad?’. Le dije, como calando a ver si no le temblaban las rodillas, que Las Vegas era un buen lugar”, recordó su padre en entrevista con revista People. Eso fue en septiembre del 2014 en el MGM Gran Hotel & Casino de Las Vegas, ahí secundó a su progenitor con su clásico Hoy tengo ganas de ti.

Desde ahí, Camila inició el camino de la música. De hecho, se lo tomó tan en serio que estudió música en la Escuela de Música Semper Altius en Guadalajara, y en la prestigiosa academia Berklee, en Boston. En 2016 estrenó El ciclo sin fin junto a su padre. Luego, y en una muestra de cómo funciona la industria musical actualmente, lanzó los singles Mío (2017), El Niño Más Grande y El Hijo De La Innombrale (2018). Su estilo es derechamente pop y se aleja de la ranchera.

En 2020 interrumpió su carrera musical tras su matrimonio con Fernando Barba y el posterior nacimiento de su hija Cayetana. Sin embargo, en 2022 retomó la actividad con el álbum Vulnerable.

Acaso por la tremenda figura que representaba, nunca grabó nada con su abuelo, “Grabar algo suyo, no sé, como que me intimida muchísimo”, señaló en una entrevista con el programa Hoy Día, en México.

Alex Fernández.

Álex Fernández

Con 30 años, nacido el 4 de noviembre de 1993 y de nombre Alejandro Fernández Guinart, es el hijo mayor del cantante, y fue el segundo en iniciar una carrera musical, por ello, es uno de los dos más conocidos. Fue su abuelo, el propio Vicente Fernández, quien al escucharlo cantar lo animó para que diera el paso y se dedicara a la música. Es que si bien, le gustaba la actividad artística, no era algo que tenía decidido del todo. “Siempre me gustó la música, nací con ella y siento que la tengo en las venas. De niño le decía a mi papá que quería ser cantante, pero ya después no platicamos al respecto”, dijo en una entrevista con TV Notas, de México.

De hecho, su principal traba era la carrera solista de su hermana, Camila. “Mi hermana Camila ya estaba probando suerte en la música y pensé que lo mío había quedado ahí”. Sin embargo, la curiosidad lo llevó a prbar suerte. “Dn casa de mi Tata hay un estudio de grabación y le pedí permiso de grabar unas canciones para el 10 de mayo; él me escuchó cantar y me dijo que iba a producirme un disco y a enseñarme todo lo que sabe”.

Álex se ha dedicado fundamentalmente al género de la ranchera, con gorro, traje de mariachi y todo, ya desde su primer single, lanzado en 2018, ha mostrado esa impronta. Te amaré, se titulaba, y fue escrita por Manuel Monterrosas.

Al año siguiente, publicó su primer álbum cuyo título es un evidente guiño a su árbol genealógico: Sigue la dinastía. Por este trabajo fue nominado a mejor canción regional y mejor álbum de música ranchera en la 20.ª Entrega Anual del Grammy Latino. Incluso, en la ceremonia interpretó justamente Te Amaré, y se unió a su su padre y su abuelo con el clásico Volver, volver, que popularizara “El Charro de Huentitán”.

En publicó su segundo álbum, Buscando el Olvido, donde ya estrenó un look más cercano a un cantante pop. Si se le escucha con atención, en la forma de cantar de Alex hay unos guiños evidentes a su padre. De hecho, fue acompañando a su progenitor en la gira Hecho en México cuando se presentaron en el Palenque de la Feria de León, y el hombre de Me dediqué a perderte apareció -aparentemente- en estado de ebriedad, cosa que él después negó.

América Fernández.

América Fernández

Tiene 26 años, y es la hermana gemela de Camila. A diferencia de sus hermanos Álex y Camila, nunca quiso dedicarse al canto, de hecho, tomó el camino de estudiar diseño y moda. Sin embargo, el bichito terminó por picarla, y decidió emprender una carrera musical. Lo confirmó recientemente con Publimetro México. “Todavía no estoy lista al 100%, pero estoy segura que ya tomé la decisión. Es lo que amo y estoy feliz, porque se me quitaron todas las ansiedades y depresiones en cuanto tomé la decisión. Además no hay tiempos exactos, pero tampoco prisa. Estoy de manera independiente por ahorita, el chiste es encontrarme y hacer covers para ir compartiendo un poquito con la gente”.

De hecho, a nivel de grabaciones solo registra una participación en un villancico que en 2020 grabó junto a su padre y sus hermanas Camila y Valentina, por lo que aún se encuentra forjando sus primeras armas.

En esa misma charla, América reveló que la razón por la que no se lanzó antes fueron sus inseguridades.“Yo era penosa desde chiquita, no sabía qué me gustaba. La música me encantaba, pero me comía la pena o el miedo. Sentía que si a la gente no le gustaba, yo me iba a morir. Tenía mucha inseguridad, decía que no me iba a dedicar a eso, pero me encantaba. Por eso, seguía y seguía con lives (en vivo) y grabando cosas. Me gusta cantar y ya tuve que aceptar que era mi orgullo más grande es algo que traigo de familia que me encanta presumirlo y me hace realmente feliz”.

Como una declaración de principios, en su cuenta de Instagram ya ha comenzado a postear contenidos relacionados con la actividad.

Emiliano Fernández.

Emiliano Fernández

22 años tiene el cuarto hijo del “Potrillo”, nacido el 18 de marzo del 2000. En estos momentos se encuentran estudiando música en Los Ángeles. Quizás porque aún no registra alguna grabación, o por carácter, mantiene un bajo perfil en redes sociales. En su cuenta de Instagram sube fotos como las de cualquier chico de su edad, en la nieve, en la playa, con una guitarra, siempre muy escueto.

Su mutismo lo rompió para saludar a su padre para su cumpleaños. “Gracias por ser el mejor papá del mundo! Por tanto amor que me das, tanta atención siempre. Gracias por todas las lecciones que me has dado y ser el mejor maestro del mundo. Te amo! @alexoficial”.

Valentina Fernández

Es la hija menor, con 21 años, nacida el 8 de febrero del 2002. Pese a que en su descripción de Instagram aparece como “Músico”, lo cierto es que la chica aún no desarrolla una carrera profesional como tal. En su canal de YouTube registra unos videos caseros cantando. En uno canta Flowers, de Miley Cirus; y en el otro, en una audición cantando Fallin’, de Alicia Keys, con bastante buena performance, cosa no menor en una canción exigente de cantar. Por ahora es solo un proyecto, y por las canciones escogidas, más bien se enfocaría en el pop.