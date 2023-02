“A Alejandro Fernández no le importa lo que opinan las pañuelo verde”: modelo sale a defender al mexicano

Uno de los momentos más comentados ayer en la presentación de Alejandro Fernandez en Viña fue el momento que recibió la gaviota de plata en manos de la modelo Rubia Soares. “Ay, pero qué guapa” y “algo me está temblando entre las piernas”, fueron parte de los dichos del mexicano, altamente criticados en redes sociales. Al respecto, la involucrada salió a defenderlo este miércoles. “La gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido. Yo no pesco”, aseguró en declaraciones a radio Bío Bío.

Incluso Soares señaló que estaba muy emocionada de ser quien le entregaría el premio porque es muy fan de Fernández. “Yo estaba detrás del escenario coreando todas las canciones porque me encanta. Npasa nada. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada”, dijo.

“Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, reiteró.

La modelo compartió el momento en su cuenta de TikTok con el siguiente mensaje: “Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en lo absoluto lo que piensen las pañuelo verde jajajaja BASADO”.