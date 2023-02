“Me pifearon con ganas”: Belenaza asume su fracaso en el Festival de Viña

Pese a no haber realizado una autocrítica a su accidentada presentación en Viña 2023, la comediante Belén Mora tuvo un instante de reflexión en su cuenta de la red social Instagram.

Ya con la calma tras la tormenta, la oriunda de Punta Arenas escribió: “Elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre este el riesgo de que te caigas. Anoche pisé el escenario mas importante de Latinoamerica. Y lo disfrute desde el primer momento.Y me vuelvo a Santiago con el mas lindo de los recuerdos, con una gaviota que me gane despues de 40 minutos de hacer reir a la quinta”.

“DESPUES QUEDO LA CAGA ESO SI jajajajajjajajaj , me pifearon con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento. Pero así es la comedia. Y puta que me gusta esta wea!Nos vemos en Marzo con nueva rutina!!!!!!”.