“Todo suena mejor en español”: el lazo de Christina Aguilera con Latinoamérica en 10 frases

1) Crecer en un hogar en que se hablaba español

“Crecer en un hogar de habla hispana es algo que todavía me causa nostalgia, pero es muy importante para mí siempre aprender algo nuevo sobre (eso y) mí misma (...) Creo que es realmente genial poder mostrarles a mis hijos que, aunque no es mi primer idioma, puedo enseñarles sobre mi padre y de dónde vino, Ecuador; haber venido a este país con sus abuelos como inmigrantes y hacer la vida que ellos hicieron por sí mismos”. (Remezcla, mayo de 2022)

2) La presión de la industria para eliminar el apellido Aguilera

“Recuerdo que cuando yo estaba empezando, hubo un gran debate sobre cambiar mi apellido porque todos los hombres de negocios a mi alrededor pensaban que era demasiado largo, demasiado complicado y demasiado étnico. ‘Christina Agee’ fue una opción, pero claramente no iba a funcionar. Yo estaba completamente en contra de la idea y quería representar quién era realmente. Ser latina es parte de mi herencia y de lo que soy”. (Billboard, junio de 2020)

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

3) Las críticas por “no ser suficientemente latina”

“He lidiado con esa (crítica) toda mi vida. No hablo el idioma con fluidez. Y estoy dividida justo por la mitad, por ser mitad irlandesa y mitad ecuatoriana. No debería tener que demostrarle mi origen étnico a nadie. Sé quién soy. No me cuestionarían si luciera más estereotipadamente latina (...) Todo lo que sé es que nadie puede decirme que no soy una orgullosa mujer latina”. (Latina Magazine, febrero de 2012)

4) El álbum Mi Espejo (2000) y por qué el español suena mejor

“Se me permitió crear y expresar nuevas improvisaciones y ejecuciones vocales que no tuve la libertad de hacer en el disco original. Todo suena mejor en español. Seamos honestos (...) Grabé (el álbum) en Miami con Rudy Pérez, quien realmente me protegió. Me ayudó entrenándome cuando no estaba segura. No me encerró en un estereotipo específico, me presentó boleros clásicos como Contigo en la distancia, que todavía incluyo en mis setlists y me encanta cantar hasta el día de hoy”. (Billboard, junio de 2020)

5) La importancia de Aguilera (2022), su segundo disco en español

“Este álbum se siente como un momento en que se completa un círculo para mí. Ha sido algo que he querido hacer durante muchos años (...) He estado en la música durante mucho tiempo, pero no hay nada como estar rodeado de músicos y artistas latinos, por la energía que entregan, el amor y la pasión que aportan y emanan”. (People, julio de 2021)

6) El viaje por razones humanitarias a Ecuador en 2015

“Este viaje en particular fue extra especial para mí porque es mi sangre y herencia. Mi padre nació en Ecuador y mi abuelo nació en Quito, que es la ciudad en la que me quedé (...) Fui al campo y conocí a las mujeres y los niños que realmente están tratando de sobrevivir. Definitivamente, siempre quise visitar de dónde viene mi padre, la cultura, ya sabes, no tener una relación constante en mi vida con él y no conocerlo realmente a medida que yo crecía a lo largo de los años (...) Yo miraba las caras y en cierto modo… A veces sentía que veía un parecido. Creo que es importante y creo que es bueno saber de dónde vienes y conocer tus raíces”. (AP, septiembre de 2015)

7) Pa Mis Muchachas (2021), la canción con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

“Queríamos asegurarnos de que esta fuese definitivamente una representación de las mujeres latinas que son la fuerza de una familia, la columna vertebral. En la canción mencionamos que soy una mujer fuerte porque fui criada por una mujer fuerte y que ella también lo era antes de eso. Es algo que se transmite de generación en generación. Elegí a Nathy, Becky y Nicki por la fuerza que emanan”. (Billboard, octubre de 2021)

8) El gusto por el reggaetón

“No soy una artista unidimensional, siempre me ha gustado explorar diferentes géneros en inglés y también explorar la música latina; simplemente me inspiran demasiadas cosas diferentes (...) Me encanta salir con mis amigos y escuchar reggaetón y bailar, te hace sentir bien”. (AP, enero de 2022)

Foto: REUTERS/Steve Marcus

9) La respuesta a Vicente Fernández

“En este disco tengo una canción llamada La reina, una respuesta a esa clásica y legendaria canción (El rey), que básicamente dice hoy, ‘es increíble que seas el rey, siempre serás el rey, pero no eres nada sin tu reina’. Hacer eso es algo realmente divertido como una mujer adulta que hace música y se siente empoderada”. (Hola! USA, mayo de 2022)

10) La colaboración con Ozuna

“Esa fue una de las primeras canciones de las que realmente escuché la pista y dije: ‘Dios mío, me encanta esta canción’ (...) Después de grabarla, regresé a Los Angeles cuando recibí un correo electrónico que decía: ‘Ok, tienes que revisar tu casilla, hay una sorpresa’. Y la sorpresa era el verso de Ozuna (risas). Yo estaba como, ‘¡Dios mío!’. Estaba tan emocionada de que él se uniera al disco”. (AP, enero de 2022)