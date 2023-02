Fabrizio Copano habla de Pailita: “Uno más que burlarse de la mamá, se burla del meme”

Por su cabeza pasaban bastantes ideas en esos tensos minutos previos a ser anunciado por los animadores de Viña. El “Monstruo” rugía a pifias y el reloj corría en reverso para Fabrizio Copano, próximo a presentarse. Esos duros momentos los vivió de una particular manera. “Yo estaba arriba en el escenario, en esa camita que vio el público, in situ mientras escuchaba el ruido del inicio, a la gente que estaba enojada, escuchaba tb a los animadores que estaban intentando bajarle el ánimo al público -dijo en charla con radio Cooperativa-. Desde ahí, es difícil saber por qué pifian. Uno escucha el ruido no más, no tiene mucha conciencia de qué es lo que estaban alegando. Claro, yo pensé que querían más Christina Aguilera pero tb pensé -y lo reflexionaba arriba de la camita- (es que) yo he hecho públicos que parten en mi contra, por así decirlo. Eso me tranquilizó, el pensar en todos esos shows que he hecho donde a veces las cosas no están perfectas para mí”.

En breves minutos, Copano -haciendo gala de sus años en el ruedo- logró dar vuelta la situación, aunque -como si la Quinta fuese un gran confesionario-reveló que en un momento ya se encontraba más calmo. “Siempre en la comedia la verdad ayuda. Hacerse cargo de que esto está pasando, esto ayuda. Me hice cargo un poco, bromeé un poco, empecé a entrar con algunos chistes, y luego ya le di el camino para entrar en la rutina, derechamente. Creo que lo sentí muy rápido”.

Foto: Dedvi Missene

Uno de los puntos culminantes, tal como Pamela Leiva en la jornada inaugural, fue cuando se dio un “piquito” con el actor Gonzalo Valenzuela. Copano comentó cómo se dio esa situación. “En general me gusta que todas esas cosas son totalmente espontáneas. Cuando uno las ‘galletea’, siempre salen mal, salen como sobreaactuadas, con un tufillo de falso. En general la gente que trabaja en televisión le pone más color del que debería, y termina siendo todo tan charcha que es poco chistoso. Yo siempre lo dejo un poco al azar”.

“Por mucho que esto sea una rutina, la gente lo agradece muchísimo, siente que esto está vivo, que no es una obra de teatro sino un stand-up, donde el comediante está vivo y está interactuando con los objetos alrededor suyo”, agregó.

Otra sorpresa fue la aparición del cantante Marcianeke, aunque muy fuera de libreto. “Yo no tenía idea de nada”, comentó Copano. “Cuando subí, mencioné a Marcianeke y la cámara lo fue a pinchar yo me quedé igual de sorprendido que el público. Por las transmisiones de los días anteriores cachaba que iba a estar Repenning, el jurado como en primera fila e iba a ser un comodín. Era medio obvio que iba a estar el género urbano, si estaba Polimá, pero sí fue una sorpresa”.

Foto: Dedvi Missene.

Tras su actuación, se dio a conocer la información de que el cantante Pailita -quien canta en Ultra solo junto a Polimá Westcoast- se habría molestado con Copano porque este aludió a su mamá en la rutina, y que incluso habría ido tras el comediante con el fin de agredirlo. “Yo no sé nada, me imagino que en algún momento alguien me dirá qué pasó. Lo que yo viví es que no me enteré de absolutamente nada. Estuve en esta conferencia, en el backstage, totalmente blindado. En ese sentido (en producción) hicieron súper buena pega, si es que llegó a haber un conflicto de verdad. Vi una declaración después de Pailita diciendo que todo bien con Copano, lo quiero conocer, y buena onda, y espero eso se de. Si uno más que burlarse de la mamá, uno se burla del meme...a él lo encuentro súper talentoso”.

Es que no solo Marcianeke y Pailita fueron aludidos, también la presentadora de TV, Tonka Tomicic. “Es tan desubicado como preguntarle la hora a Tonka”, fue la alusión irónica que hizo de la animadora y el “Caso Relojes”, donde se encuentra involucrado su exesposo, Marco Antonio López. Sobre ello, comentó que no tuvo ningún problema con la rutina y que hasta tuvo una reacción de la propia Tomicic.

“Presenté este show varias veces, los ejecutivos fueron a verlo. A Tonka yo la conozco y siempre ha tenido una muy buena onda conmigo...tengo un océano de mensajes de Instagram, y entre ellos también vi uno de Tonka. De verdad, yo creo que de verdad, por sus años de experiencia en el juego, entiende mucho mejor que otros. Considero que (el caso Relojes) es un tema tan vox populi, que está tan en el inconsciente de los chilenos, que no lo mencionara nadie en Viña...pero si eso es lo que habla la gente en la casa. Ser comediante es traer eso que pasa cuando se está tomando once y llevarlo al gran escenario. Hice una referencia a eso y nadie me ha hecho ningún problema”.

Foto: Dedvi Missene

Uno que iba a estar mencionado, y finamente fue cambiado por Cristián “Chico” Pérez, fue el “Kiwi”. Esto tras ser despedido de TVN por haber besado sin consentimiento a la comediante Pamela Leiva durante un despacho de matinal Buenos Días a Todos. “Me contaron que lo sacaron recién, yo no sabía cómo iba a reaccionar el público, si es que lo iba a tomar mal por la forma en que salió, entonces, dije voy a buscar un nombre que la gente igual conozca, que tenga esta cosa de un buen ‘sonido’...por ahí me guié para llegar a Chico Pérez y él se lo tomó muy bien. Qué suerte que cayó en la persona correcta”.

Asimismo, Copano tuvo palabras para analizar el instante de la rutina en que habló de Política. “No es que yo sea el comité de cuoteo de un canal y diga 15 minutos uno, 15 minutos otro. Me volvería loco en esa estructura. Los chistes mandan, se me ocurre algo con este político, con esta situación que acontece, se me ocurre algo con algún presidente, algún ministro, algún alcalde, y ahí el chiste se va armando más que nada por eso. Luego, cuando sé que tengo que ir a Viña, los ordeno de una forma que se entienda que todos somos parte de la conversación”.

“Como la gente sabe mi cercanía con el presidente, lo primero que tengo que hacer es hueviar al presidente. Porque es el presidente de Chile, creo que es súper importante hueviar a los presidentes, si en los países donde no se puede hueviar a los presidentes son dictaduras, derechamente. Es también un ejercicio de democracia, de libertad poderse reír de las figuras políticas del momento, y lo de Kast tenía que ver más que nada cómo el mundo se empieza a achicar, el nombre de Kast venía de cajón”.