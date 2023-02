¿Por qué Camilo tiene ese bigote?

Si viste la parrilla de artistas del Festival de Viña 2023 publicada en redes sociales, probablemente te llamó la atención la apariencia física de Camilo, el artista que dará inicio a la última noche del certamen viñamarino.

El cantante colombiano, que hoy lidera las listas de éxitos en varios países de Latinoamérica con su sencillo Ambulancia y sus colaboraciones con su esposa Evaluna Montaner, tiene un bigote difícil de ignorar, y que es objeto tanto de admiración como burla entre algunas personas familiarizadas o no con su obra musical.

El artista no siempre tuvo este característico look, que muchas veces ha sido comparado con Salvador Dalí y la estética hippie.

Camilo inició su carrera musical como Camilo Echeverry en el programa de talentos colombiano Factor X en 2007, del que salió como ganador, y grabó sus primeras canciones, que lo convirtieron en un ídolo juvenil de letras románticas. Durante este tiempo lucía con un look más ordenado, en linea con el nuevo nivel de fama que adquirió, que también incluyó apariciones en teleseries colombianas.

Todo cambió en 2015, cuando dejó su país natal por Estados Unidos para desarrollarse más como artista. Según contó en una entrevista con el productor mexicano Pepe Garza, “cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer (...) Un día molestando me puse los bigotes arriba, eran unos mini bracitos, me tomé una foto y la subí a redes sociales”.

Según el colombiano, este nuevo look generó un rechazo total en sus seguidores, pero esto le gustó. “Todo mundo empezó a odiarlo, todo mundo lo odió: ‘Qué tipo tan horrible, qué es eso, ya no me gusta’, y me gustó tanto esa reacción que me lo dejé”

El cantante dice en la misma entrevista que el bigote es algo que realmente lo identifica. Por lo mismo, invierte tiempo y energías para mantenerlo, siguiendo una cuidadosa rutina de skincare que detalló a la revista GQ en 2021. “Es independiente”, dice sobre su característico mostacho. Hay días que es súper fácil y hay días que es imposible. Pero es parte de mí”.