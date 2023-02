Shakira rompe el silencio: “Dejé de creer en la historia de que una mujer necesita a un hombre”

La ruptura entre la cantante y el futbolista, sin duda ha dado que hablar. Shakira ha lanzado temas como Te felicito, Monotonía, la session #53 con Bizarrap, y recientemente una nueva colaboración con Karol G, TQG. Un mar de indirectas a su relación con Piqué, pero que nunca había hablado en una entrevista. Este martes, la colombiana habló por primera vez luego de medio año separada, con el programa mexicano Las estrellas.

Una conversación que giró en torno a su presente con sus dos hijos, el rol de la mujer y cómo la música ha sido su terapia en este proceso. “Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos”, dijo.

Según la intérprete de Hips don’t lie, ahora se siente más completa y más fuerte que una leona. Aseguró que quiere ser un ejemplo para sus hijos de que se puede sobrevivir. “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita a un hombre, yo también soñaba con una familia con un padre y una madre en una misma casa”, agregó. En diciembre pasado, firmó un acuerdo para que Sasha y Milán, sus hijos se quedaran a su cargo en Miami (Estados Unidos). Señaló que cuando una mujer se enfrenta a la vida sale fortalecida. “He sido una enamorada del amor y he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”.

Tras su ruptura, Shakira dijo que encontró en la música una forma de sanación. “Mis letras son más elocuentes que yo misma, He tratado se ser honesta y utilizar mi música como una catarsis, una terapia. Son más eficaces que una visita a un psicólogo”. Su colaboración con el argentino Bizarrap batió records de reproducción y sigue acumulando millones en plataformas como Youtube y Spotify. “Una vez salí de grabar con Bizarrap... tras experimentar una traición, un desamor, un vacío, hay que sentir lo que hay que sentir pero también pensar”, agregó.

La cantante añadió que actualmente se encuentra en una posición desde la cual considera que tiene el deber de usar su voz para prestársela a quienes quizá no pueden hablar.”Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad”. Además, dijor recordó la frase: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.