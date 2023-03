La incómoda entrevista a Pedro Pascal en la alfombra de los Oscar

El actor de origen chileno Pedro Pascal es uno de los anfitriones de la ceremonia de los premios Oscar que se realiza este domingo 12 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Y, como tal, debió cumplir con todos los rituales correspondientes. Por ejemplo, pasar por la alfombra champagne -en reemplazo de la alfombra roja- que marca la previa a la cita. Ahí fue entrevistado por los anfitriones y noteros responsables de la emisión en español, Lety Sahagun y Axel Kuschevatzky.

El intérprete estaba acompañado por su hermana, Javiera Balmaceda Pascal, una de las ejecutivas más reputadas del actual streaming global.

Ahí, Sahagun comenzó a decirle que era una noche especial para el actor, ya que su participación en los Oscar coincidía con la emisión del último capítulo del primer ciclo de la serie The last of us, por HBO. “Creo que tú fuiste el que dio el spoiler de que venía una segunda temporada”, le dijo la notera.

“No, no fue mi culpa para nada, fue un anuncio oficial que pasó para todo el mundo”, respondió Pascal visiblemente incómodo. “¿Me estás tratando de echar la culpa?”, siguió el intérprete, recalcando de alguna manera que la nueva temporada de The last of us fue anunciada de forma absolutamente oficial.

“Estoy nervioso”, remató el chileno, para después seguir respondiendo temas como por qué era un objeto de deseo actual de mucha gente.

Ve aquí la entrevista: