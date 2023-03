Premios Oscar 2023: sigue el minuto a minuto de la premiación

Con una alfombra color champagne (en vez del habitual rojo) y Jimmy Kimmel por tercera vez como anfitrión, los Oscar entregan esta noche los premios de su 95° versión.

Todo en todas partes al mismo tiempo lidera el listado de nominaciones (11) y llega como principal favorita. ¿Sus principales amenazas en la carrera por Mejor película? La película de guerra Sin novedad en el frente (nueve menciones), que se impuso en los Bafta, y en menor medida Los espíritus de la isla (nueve), que triunfó en los Globos de Oro.

Algunas de las principales batallas se producirán en las categorías actorales. Michelle Yeoh y Cate Blanchett se enfrentan en una reñida competencia por la estatuilla a Mejor actriz, y lo propio hacen Austin Butler, Brendan Fraser y Colin Farrell en Mejor actor.

Entre los presentadores destaca el chileno Pedro Pascal. El mismo día en que se termina la primera temporada de la serie The last of us el actor estará en el Dolby Theatre anunciando una de las categorías de la ceremonia.

Kimmel irrumpe en el escenario imitando una escena de Top Gun: Maverick, una de las dos superproducciones que aspiran el galardón mayor. El animador bromea con la ausencia de Tom Cruise y James Cameron, dos figuras que llamaron al público a volver a las salas y finalmente no acudieron a la mayor instancia de la industria.

Luego se ríe del pésimo manejo de la producción del evento en 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock y subió a agradecer su triunfo como Mejor actor. Señalando que en esta oportunidad hay un equipo de crisis para atajar ese tipo de situaciones, Kimmel cita a Michael B. Jordan, Michelle Yeoh, Pedro Pascal y Steven Spielberg y sus últimos papeles en la pantalla.

Pinocho de Guillermo del Toro se adjudica el primer reconocimiento de la velada: Mejor película animada, una distinción que hasta ahora no había alcanzado ninguna producción de Netflix.

Ke Huy Quan, el actor que debutó en los 80 en la saga Indiana Jones, festeja como Mejor actor reparto. Primera victoria para Todo en todas partes al mismo tiempo. “¡Este es el sueño americano!”, exclama al borde de las lágrimas.

El filme dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert agrega una segunda estatuilla: Mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis. Conmovida, la leyenda de Hollywood le agradece a los cineastas y recuerdas a sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh.

Navalny, del realizador canadiense Daniel Roher, se impone como Mejor documental. El filme presenta la historia de Alexei Navalny, líder opositor ruso actualmente privado de libertad por el régimen de Vladimir Putin. El director dedica el premio a “todos los presos políticos del mundo”.

En el apartado de Mejor cortometraje de ficción el ganador es An Irish goodbye. En un momento que no estaba planificado, todos los asistentes le cantan cumpleaños feliz a James Martin, uno de los protagonistas de la cinta.

Mejor fotografía queda en manos de Sin novedad en el frente. La película de guerra se impone a Elvis y suma el segundo triunfo de la jornada para Netflix.

David Byrne se toma el escenario del Dolby Theatre para interpretar This is a life junto a la actriz Stephanie Hsu y la banda Son Lux. Con dedos de salchicha, el ex Talking Heads presenta el tema de Todo en todas partes al mismo tiempo nominado a Mejor canción.

