¿Por qué Ellie es inmune? Las dudas que despejó The Last of Us en su capítulo final

La noche del domingo, la cadena de HBO emitió el último capítulo del primer ciclo de The last of us. La adaptación del videojuego contó con nueve episodios que a lo largo de su transmisión fue capturando nuevos fanáticos y récords de audiencias. Titulado como Busca la Luz, el final de la serie siguió a Anna, la madre de Ellie (Bella Ramsey), que estando embarazada, fue atacada por un infectado. Antes de que naciera su hija, la mujer alcanza a corta el cordón umbilical con una navaja, lo que -dicho sea de paso- es el único recuerdo que Ellie conserva de su madre.

Esta primera escena da a entender las razones por las que el personaje de Ramsey es inmune al Cordyceps. De algún modo, el bebé fue alcanzado por el hongo, pero estuvo lejos de causarle efectos letales. Esta revelación da paso hacia el presente y vuelve a situar su historia en Joel (Pedro Pascal) y Ellie camino hacia la cura y el hospital. Es ahí cuando son llevados a la fuerza por los miembros de Las Luciérnagas y su fundadora, Marlene.

La mujer entrega una nueva explicación y revela que la exposición al hongo fue muy baja, por lo que Ellie tiene la posibilidad de generar un “mensajero químico” capaz de engañar al Cordyceps haciéndole pensar que ya está infectada. Para encontrar una cura, Marlene le dice a Joel que un médico extraerá un trozo del cerebro de Ellie, lo que le podría costar la vida. Desde ahí en adelante, Joel comienza a asesinar a todo aquel que se le cruce, con tal de llegar a Ellie y llevársela del lugar.

Craig Mazin y Neil Druckman, escritores de la serie, conversaron con The Hollywood Reporter acerca del final y las decisiones que tomó el personaje de Pascal. “Cuando amas algo incondicionalmente, la lógica se va por la ventana y harás cosas realmente horribles para proteger a los que amas (...) Hay sacrificios cada vez mayores que Joel tiene que hacer por Ellie, y también por lo que ella está pasando para protegerlo. Estoy confundido al respecto moralmente. Creo que es una elección difícil. Voy de ida y vuelta. Creo que mucha gente va y viene al respecto”, dijo Mazin.

A pesar de que el capítulo dio indicios de la inmunidad de Ellie, Druckman reveló que aún hay más por resolver y despejar. “Da algunas teorías sobre porqué Ellie es inmune, aunque no respondemos de manera concluyente”.

El final de la primera temporada concluye con una Ellie desconfiada de lo que ocurrió y este le responde que luego de un ataque a Las Luciérnagas, se largaron, ya que descubrió que ella no es la única inmune al virus.

La segunda temporada de The last of us se confirmó a finales de enero, después de dos capítulos emitidos. Este lunes sus creadores dieron a conocer que la segunda parte del videojuego será contada en más de una temporada. Respecto a cómo será el envejecimiento de Ellie, Mazin respondió: “Sabemos lo que vamos a hacer en términos de su vestuario, maquillaje y cabello. Pero lo que es más importante, conocemos el espíritu y el alma del actor. Ahora tiene 19 años, que es la misma edad que Ellie en The Last of Us Part II ... será diferente. Será diferente al igual que esta temporada fue diferente. A veces será radicalmente diferente... No será exactamente como el juego. Será el espectáculo que Neil y yo queremos hacer”.