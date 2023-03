La dura polémica twittera de Lil Nas X en la previa a su debut en Lollapalooza Chile: “Cómeme el c...”

Lollapalooza está cada vez más cerca y por primera vez los fanáticos de Lil Nas X podrán disfrutar de su show y música en Chile. El rapero estadounidense, que se presentará este viernes 17 de marzo a las 20:30 horas en el escenario Banco de Chile, se ha consolidado como uno de los artistas más relevantes y exitosos del último tiempo con múltiples nominaciones a los Grammy con sencillos dentro de lo más reproducido en las plataformas musicales.

Pero como para muchos artistas, el éxito va de la mano con las polémicas. Esta semana el intérprete de Old town road fue acusado de transfobia, luego de publicar un tweet en que se burlaba de las operaciones de identidad.

Nas X publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una mujer, con la que aseguró que guardaba un parecido. Luego, agregó la descripción “La operación fue un éxito”. Las críticas no tardaron en llegar y el cantante comenzó a responder a los furiosos usuarios. “Literalmente solo digo que se parece a mí, ustedes no pueden hablar en serio”. Cuando le preguntaron por qué tuvo que mencionar la cirugía, el cantante respondió: “Porque tiene tetas? ¿Eres denso?”.

El tweet fue borrado y Montero Lamar Hill, su nombre real, pidió disculpas a la comunidad trans. “Definitivamente manejé esa situación con enojo en lugar de considerar por qué no era genial. Mucho amor para ustedes. Lo siento”. Y cuando la polémica podría haber finalizado ahí, un seguidor lo acusó de falso y le dijo que no era suficiente. “Discúlpate de formas materiales que incluyan dinero y usa tu plataforma para crear conciencia”. El cantante le respondió en su estilo: “niña, cómeme el culo”.

La polémica llega en un momento que el debate por los tratamientos médicos de identidad de género están siendo discutidos en Estados Unidos, luego de que el senado de Tennessee aprobará una medida que lo prohíbe en menores de edad y ha condenado los espectáculos públicos relacionados con actos drag.

Durante su corta, pero exitosa carrera, Lil Nas X ha hecho música y performances con mensajes hacia la comunidad LGBTIQ+, por lo que ha tenido que defenderse de las críticas y más de una vez ha estado en los titulares principales por polémicas relacionadas. Una de las más recordadas y controversiales fue cuando publicó su videoclip de Montero (Call Me By Your Name), inspirado en pasajes del Génesis de la Biblia y en la novela de André Aciman, el cantante muestra una relación entre dos hombres y con Satán como el protagonista. El cantante fue acusado de hacer una apología al el satanismo y de “inmoral o dañino”.

A pesar de las críticas, la canción se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Fue nominada a tres premios Grammy y acumula más de 1,6 mil millones de reproducciones en Spotify y 525 millones de visitas en Youtube.