Guía: 10 artistas chilenos imperdibles en Lollapalooza

Pablito Pesadilla

En el 2019 fue la primera vez que Pablito Pesadilla (el alias de Pablo Garrido Pacheco) estuvo en un escenario de Lollapalooza. En esa ocasión, como DJ de Paloma Mami, en una bullada presentación. Repitió años después como parte del show de Power Peralta y este año llega por primera vez con show propio. Esta vez, en un buen momento como el DJ más visible de la música urbana, cuya firma aparece en hits como Baby Otaku (junto a Polimá Westcoast), además de acumular kilometraje abriendo los shows de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Recientemente fue confirmado para abrir los 9 shows de Romeo Santos en Chile. Se presentará el domingo a las 13.45 en el Perry’s Stage.

Benjamín Walker

Tras años explorando un formato más cercano a la cantautoría, el siempre inquieto Benjamín Walker le ha dado un sorprendente giro pop a su carrera. Una apuesta que se puede escuchar en sencillos recientes como Quería olvidarte (junto a Fármacos), que lo muestra en una faceta más optimista. Algo que ya venia insinuando en su álbum Libro abierto, pero que sorprende al cruzar además su trabajo con la banda indie Hausi Kuta. Su show en Lollapalooza, el sábado 18 a las 18.15 en Aldea Verde, es uno de los momentos interesantes de la jornada.

Chini.png

La particular voz de María José “Chini” Ayarza, es la que da identidad a su proyecto autoral. Tras cinco años como cantante en la banda Chini and The Technicians, inició el camino propio con el que ha publicado dos epés (Ctrl+Z EP, de 2020, y Sesiones 050: Chini.png, de 2022). En el camino ha sumado colaboradores venidos desde otros proyectos del mundo indie (como el baterista Pepe Mazurett, de Niños del Cerro o el guitarrista Juan Pablo Órdenes de Columpios al suelo), y se ha vinculado con el sello Uva Robot, el colectivo donde también figuran nombres como Diego Lorenzini, Niña Tormenta y Rosario Alfonso. Se presenta el viernes 17 abriendo el Axe Stage a las 13.00.

Cris MJ

Uno de los artistas más escuchados en el país el 2022, gracias al hit Una noche en Medellín, debuta en el evento tras un año consagratorio. Además del tema que lo impulsó, lanzó su álbum Welcome to my world, el que lo acabó de posicionar como un nombre con peso propio. A eso le sumó su participación en el remix del hit Marisola (junto a Standly y Nicki Nicole), que le valió incluso pasar por el Festival de Viña, donde también cantó junto a Karol G, acaso en una reivindiación de la fallida colaboración. Se presentará el sábado 18, a las 18.00 en el Perry’s Stage.

Ángelo Pierattini

El destacado músico y guitarrista, líder de Weichafe, se presentará por primera vez como solista en el Festival. Allí pasará lo mejor de su extensa discografía en solitario, cuyo último lanzamiento, Soy un aprendiz (2021), estuvo nominado en dos categorías a los premios Pulsar. En su propuesta, Pierattini mezcla su natural vocación guitarrera con sus intereses en el folclor y otros ritmos menos evidentes que en su trabajo más eléctrico y rockero con su banda madre. Se presentará el viernes 17 a las 18.00 en Aldea verde stage.

Young Cister

Otro de los nombres destacados del género urbano que debuta en el Festival. Acaso con menos revuelo mediático que sus contemporáneos, se ha labrado una carrera a pulso. Así, tuvo en 2022 su año consagratorio con el lanzamiento del hit La terapia, en que aborda la salud mental (y hasta abrió una línea de WhatsApp) y lanzó su Ep The life of Xulo. Su crecimiento fue tal que agotó dos fechas en el Movistar Arena y participó en el festival del Huaso de Olmué. En Lollapalooza ofrecerá su útimo show por un tiempo. “Es momento de descansar y ordenarse”, aseguró. Se presentará el sábado 18 a las 15.30 horas en el Costanera Center stage.

Spiral Vortex

El rock chileno marca presencia con la banda liderada por los hermanos Sebastián y Max Aylwin. Su música, marcada por la psicodelia, la electrónica y la ambición compositiva, es de las más interesantes hoy por hoy en el rock criollo, al lograr un sello muy particular. Su más reciente sencillo, Esta noche, los llevó hacia un lugar más cercano al pop de pista, pero sin perder su fibra rockera y su ánimo de trabajar capas de sonido. Además, cuentan con un poderoso directo que los hace un show imperdible. Se presentan el domingo 19, abriendo el escenario Costanera center Stage a las 13.45.

Yael Meyer

La cantautora estará por segunda vez en el festival, oportunidad que presentará un repaso de su discografía, además de temas de su más reciente producción, el EP Huracán. Con más de 15 años de carrera independiente, ha alternado su carrera entre Chile y EE.UU, presentándose en escenarios como el SXSW. Además ha destacado por incluir su música en series como The Rain, Reign, entre otras. Lo más reciente es su participación a cargo de la música en la película Sayén, de Prime Video. Se presentará el sábado 18 de marzo, a las 16:45 hrs, en el Aldea Verde Stage.

Samsara

En tiempos de música urbana, este cuarteto de jóvenes músicos formado en Maipú, insiste en el viejo rock and roll. Con una propuesta musical, deudora de referentes del nuevo milenio como Arctic Monkeys y The Strokes, cuentan hasta ahora con un disco debut autoeditado y sencillos más recientes como R.N.S.N, en que hacen gala de su capacidad como instrumentistas. Pese a las huellas de sus influencias en su música, se trata de un proyecto en crecimiento al que hay que ponerle atención. Se presentan el domingo 19 a las 13.30 en el Aldea Verde Stage.

Loyaltty

Otra exponente de la escena urbana, de fulgurante ascenso. Su carrera arrancó en el 2021 con su primer sencillo Tikitaka, y desde entonces ha lanzado sencillos en que destacan colaboraciones junto a Soulfia, Kidd Tetoon y Galee Galee. En 2022 publicó el álbum Mami trap, de siete canciones y en la previa su presentación en Lollapalooza lanzó el sencillo Esperándote. Se presentará el viernes 17, abriendo el Perry’s Stage a las 13.15 horas.