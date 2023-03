Una tarde en Cerrillos: Cris MJ desata fervor en Lollapalooza 2023

A las 18.08 horas, cuando el sol todavía quemaba en Cerrillos, apareció Cris MJ en el Perry’s Stage, del Lollapalooza. Desde antes que empezara, cuando aún se estaba presentando Young Miko, ya se veían los montones de gente llegando para lograr un espacio. Mucha juventud, como ha sido la tónica de los dos primeros días de festival.

Subió al escenario con su típica frase “El MJ, el más que suena” e invitó al público, eufórico, a “perrear hasta abajo”. Así empezó el show, con la canción Como lo soñamos. Luego vino un alto momento con Dime tú, un clásico que comparte con Pailita y que desató al respetable que se congregó.

“Esta es mi primera vez en el Lollapalooza, agradecido de toda mi gente linda que me apoya y me escucha. ¿Seguimos perreando o no seguimos perreando?”, dijo después. Luego pasaron Bellakera, Gucci en Paris, Fiera (que canta con Tiago PZK, muy cantada).

Luego vino la locura, cuando invitó al escenario a AK:420 con quien cantó Sin seguro, tema de su EP Welcome to my world, lanzado en septiembre pasado. “Este culiao es mi amigo, tenemos la media amistad. Yo tengo temas con hartos del género y el único que me habló y me invitó fue el Cris, que me dijo ‘vamos al Lollapalooza”, dijo AK:420. Luego, cantaron Me arrepentí.

Luego siguieron otras canciones como Lokotron, Los Malvekes (con un acertado cierre del DJ con Quédate, de Quevedo y Bizarrap). Y por supuesto, estuvo Una Noche en Medellín, canción que estuvo entre las más escuchadas en Chile en la plataforma Spotify, superando incluso a temas como Ultra Solo (de Polimá Westcoast y Pailita), Me porto bonito (de Bad Bunny), Quédate (de Quevedo y Bizarrap), entre otras. Incluso se vio a la gente que estaba apostada en los alrededores del escenario bailando y coreando

De hecho, Una Noche en Medellín lo tuvo cantando junto a Karol G en la pasada edición de Festival de Viña 2023, amén del frustrado remix de la canción entre ambos. Incluso el tema se coló en el Top 50 global de Spotify, superando los 400 millones de streams a nivel mundial. Un fenómeno latino que tuvo presencia en los listados de países como España, Colombia y otros rincones, lo que le permitió salir en sus primeras giras internacionales.

Luego vinieron Sigo pensándote y Marisola, con otro momento alto en cuanto a recepción de público. “Falta el tema más importante de mi carrera. Salió gracias a mi mamá, ella me dijo que estaba bueno, siempre hay que pensar en grande porque los sueños se cumplen” dijo antes de empezar el último tema, y se lanzó con Como tú ninguna.

Decíamos que en septiembre pasado, Cris MJ publicó el EP Welcome to my world, apuntalado por el gran año que tuvo. “Lo quisimos dejar como un EP para agarrar fuerza en las playlist, en vez de temas separados -explicó en entrevista a Culto-. Estamos trabajando en lo otro, en un álbum con más canciones. Pero estos temas son para mostrar a la gente. Vienen un par de colaboraciones internacionales y uno nacional”.