¿Se repetirá? Red Hot Chili Peppers y sus deslucidos shows en Chile: “Actitud parca y poco comprometida”

Desde sus comienzos, si algo destacó a los Red Hot Chili Peppers, fue la energía e intensidad de su propuesta musical, que mezclaba la soltura del funk y el volumen a tope del rock pesado; algo así como un equilibrio entre la inquietud de Parliament, sazonada con el empuje directo y sin concesiones de los Ramones.

Pero los shows en vivo son otra cosa. Si bien hay registros notables como el de Live at Slane Castle (2003) que los retrata como una fuerza compacta sostenida en la irrepetible química entre sus cuatro músicos (y la facilidad para improvisar que despliegan Flea y John Frusiciante), algunos de sus shows en Chile no siempre han destacado por la entrega en escena.

Algo así ocurrió el 2002. En ese año, el grupo llegó por segunda vez al país tras un explosivo debut en 1999 con dos shows en la Estación Mapocho. En aquella ocasión los californianos tocaron en la Pista Atlética del Estadio Nacional, lugar que ofrecía mejores condiciones para el espectáculo, pero ello no derivó en un mejor show. Las crónicas de la época, de hecho, detallan que más bien fue de altibajos e incluso con problemas de sonido no esperables para un espectáculo de categoría internacional .

Red Hot Chili Peppers en 2002

En esa noche del 9 de octubre, tras el número de apertura de los chilenos Los Tetas, el cuarteto tocó un set extenso, de 21 temas. En esos días, se encontraban en plena promoción del álbum By the way, por lo que se incluyeron 6 temas de esa placa, pero también, otros 6 de Californication (1999) y 5 del histórico Blood sugar sex magik (1991).

Pese al interesante set, la reseña de la época publicada por El Mostrador destacaba la falta de energía, en especial del cantante Anthony Kiedis. “Comparado con la primer visita de Chili Peppers a Chile -en 1999 en la Estación Mapocho- esta velada la superó con creces en calidad, aunque no en energía. Mal que mal, los chicos ya están mas viejos y cansados. Anthony Kiedis ya no es el mismo frontman de antes y sorprendió su actitud parca y poco comprometida con la audiencia”.

Del Monumental a Lollapalooza

El grupo regresó a Chile en 2011, esta vez con un show en el Estadio Monumental en que el grupo ofreció una enérgica presentación. Era la gira promocional del álbum I’m with you, que tenía a los entonces emergentes Foals como número apertura, además de los chilenos Chancho en Piedra. Sin Frusciante en el grupo, era Josh Klinghoffer quien tocaba la guitarra en una jornada en que el grupo tuvo un particular guiño al país. Pero nuevamente fue Kieids quien se llevó las críticas.

“A pesar que Anthony Kiedis no se esmeró mucho por comunicarse con el público, fue muy gratificante para los asistentes que justo antes del gran cierre con Give It Away, Flea sacara la voz para apoyar la causa estudiantil exclamando: ‘Suerte con la educación, educación gratis para todos’, demostrando así el interés del grupo por la contingencia que ataña a sus incondicionales chilenos”, señaló la crónica de Bio Bío.

Pero en 2014, en su primera vez como headliners de Lollapalooza Chile, el grupo despachó un recordado show marcado por su baja entrega. El grupo pareció tomárselo como una presentación más, en especial Kiedis, quien a menudo suele equivocar las letras en vivo (también le pasaba a John Lennon) y tuvo una actitud apática. Así lo consignó la prensa en el momento; no hubo dobles lecturas, el show no cumplió las expectativas.

Anthony Kieids durante el show de Red Hot Chili Peppers en Lollapalooza 2002.

“La cuarta visita de Red Hot Chili Peppers en Chile no estuvo a la altura de la historia y el sitial que tiene la banda en la música actual. El único guiño que tuvieron con el público fue la inclusión de Wet Sand en el repertorio. Por su parte, la audiencia tampoco estuvo demasiado conectada con el grupo”, detalló la reseña del portal especializado Rocknvivo.

“Problemas de sonido, la lenta adaptación de Josh Klinghoffer a cinco años de su integración, las constantes equivocaciones de Anthony Kiedis, el corto setlist y el público equivocado transformaron este show en algo intrascendente”, agrega.

Aquella edición del Festival, es de las más recordadas por un cartel contundente que incluyó a números como Soundgarden, New Order, Nine Inch Nails, Arcade Fire (en el mejor momento de su carrera), Pixies, Vampire Weekend y hasta al ex The Smiths, Johnny Marr (no pocos especularon con alguna reunión de Electronic, aprovechado la presencia de Bernard Sumner). En ese contexto, el desprolijo show de los Chili Peppers desentonó con lo mostrado por varias de las otras bandas de renombre en ese fin de semana. Aunque tampoco se olvida la desastrosa presentación de Julian Casablancas junto a The Voidz ese mismo año.

Red Hot Chili Peppers en Lollapalooza Chile 2018

Eso sí, los californianos se reivindicaron cuatro años después. En el mismo Lollapalooza 2018, cuando todavía estaba asentado en el Parque O’Higgins, el grupo ofreció un show más parecido a los que se les conocen, con un Flea activando todo su carisma y cercanía con la gente, además de un momento para Klinghoffer, quien despachó una versión de la siempre melancólica Lover, you should’ve come over de Jeff Buckley. Un show a la altura de su historia, pero que marca una tendencia a los altibajos por parte de la banda en sus presentaciones.

Red Hot Chili Peppers regresan a Chile esta temporada para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena, fijados entre el 19 y 21 de noviembre, los que fueron confirmados por Culto.

Los tickets para ambas presentaciones se pondrán a la venta vía Puntoticket, y empezará con una preventa exclusiva para clientes de la Tarjeta Cencosud Scotiabank entre el 27 de marzo a las 11.00 horas y el 29 del mismo mes, a las 11.01 am se iniciará la venta general.