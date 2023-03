“Es su mejor disco de este siglo”: Depeche Mode y las claves de un milagroso retorno que venció a la muerte

La muerte de un integrante histórico es un golpe difícil de asimilar para cualquier banda. En el caso de seguir adelante (hay casos como Led Zeppelin, en que no pudieron continuar), habitualmente le sigue un proceso traumático, con necesarios ajustes. Algo así vivió Depeche Mode tras la muerte de su histórico tecladista, Andy Fletcher, en mayo del 2022 a los 60 años, a causa de una disección aórtica. Un suceso que pudo tumbarlos y acabar de un sopetón con su historia. Pero no fue así.

Memento Mori (una frase del latín traducida como ‘recuerda que debes morir’) se llama el nuevo disco del grupo, hoy reducido a los sobrevivientes Dave Gahan y Martin Gore. Un trabajo que no fue fácil. El mismo Gahan reconoció a The Guardian que pensó en la posibilidad de no hacer más discos de Depeche Mode. La muerte de Fletcher, lo había remecido. “Tenía 18 años cuando empezó Depeche Mode. Pensé: es suficiente. He tenido una buena carrera. Entonces, cuando nuestro gerente llamó y dijo ‘Es hora’, honestamente dije: ‘Jonathan, no sé si quiero seguir haciendo esto’”, detalló.

Andy Fletcher, fallecido tecladista de Depeche Mode

El mayor aporte de Fletcher, según Gahan residía en que “su personalidad era enorme. Era la voz de la razón si nos íbamos demasiado lejos con una canción. Llevamos mucho tiempo haciendo esto: yo, Martin, Fletch. Así que este es un cambio monumental. No fue un cambio musical monumental, no hizo cosas magistrales en los discos, pero lo que Fletch representó dentro de la banda fue la identidad”.

Fue entonces que Gahan y Gore tuvieron una charla. La muerte de Fletcher los sorprendió a semanas de entrar a grabar en el estudio de Gore en Santa Bárbara. Así, la contingencia los impulsó a tomar una decisión. “Martin y yo tuvimos una conversación. Estaba llamando para ver cómo estaba y me dijo: ‘Seguimos adelante, ¿verdad?’ Dije, sí. No perdí el ritmo”, le dijo Gahan al Guardian.

Por su lado, Gore, el compositor histórico del grupo, se mostró bastante más seguro sobre el futuro del grupo. “Me cuestioné por un segundo si era una buena idea continuar con el cronograma que teníamos”, admitió en la misma entrevista con The Guardian, “porque debíamos comenzar en el estudio seis semanas después de su muerte, y me preguntaba si deberíamos poner eso. Pero decidimos que probablemente era mejor para nosotros centrarnos en el álbum, en la música, algo que sabemos, algo que distraiga nuestras mentes de la muerte de Andy”.

Depeche Mode

Así, con la música por delante, Depeche Mode entró al estudio. El dúo convocó a un equipo mínimo, integrado por el productor James Ford (Arctic Monkeys), además de Richard Butler de The Psychedelic Furs y la coproductora Marta Salogni (Bjork, Frank Ocean).

Los músicos cuentan que el trabajo fue muy fluido, a diferencia de otros discos en que fueron jalonados por conflictos y tensiones internas (como las sesiones de Songs of faith and devotion, de 1993). De alguna forma, la muerte de Fletcher los concentró más en el trabajo. “Lo bueno es que nos acercó a Dave ya mí. Tenemos que tomar decisiones como los dos, así que hablamos las cosas, hablamos mucho más por teléfono, incluso FaceTime a veces. Eso es algo que nunca hicimos antes”, detalló Gore en la misma charla.

La exquisita oscuridad

Una vez decididos, Gahan y Gore dieron forma a un trabajo de 12 canciones. En general es un material oscuro, pero equilibrado, en que la voz se escucha tan etérea y dramática como en sus mejores tiempos. Así, se trata de un tributo elegante y atormentado al compañero que ya no está. Una manera de invocar el alma del grupo.

En general, las críticas ha sido elogiosas. Los medios especializados van más allá y destacan que Memento Mori (cuyo título fue elegido con Fletcher en vida) puede ser considerado uno de los mejores discos de la banda. “Tener un álbum de esta calidad después de lo que ha pasado la banda puede parecer milagroso, pero Depeche Mode siempre ha convertido la agitación, la tensión y los momentos más oscuros de la vida en magia”, detalla la reseña de NME, firmada por Thomas Smith, quien asegura que el álbum es “su mejor trabajo de este siglo”.

Depeche Mode

Los críticos destacan el buen repertorio del álbum, el número 15 de la carrera de la banda. Algunas de las que se repiten, son la conmovedora My cosmos is mine, la poderosa People are good con sus percusiones precisas al estilo new wave, así como la sinfónica y melancólica Speak to me, que ya debutó en vivo en el arranque del tramo estadounidense de su gira mundial.

Por su lado, el señero The New York Times, tituló “La exquisita oscuridad de Depeche Mode”, una extensa y completa nota dedicada al álbum. “Como siempre, el sonido es inquietante y elegante, sardónico pero conmovedor: música para amantes en compartimentos de tren bala tapizados en cuero negro, corriendo hacia destinos siniestros”, detalla su autor, el periodista Alex Pappademas.

Mientras, Rolling Stone destacó la forma en que el ahora dúo manejó la pesada carga emotiva del álbum. “La mortalidad define gran parte de Memento Mori, pero nunca se siente pesado o tan hosco. Algunas de las pistas incluso suenan optimistas”.

El mismo medio también destaca algunos momentos particulares del trabajo. “La mejor canción del álbum, Soul with me, comienza con una introducción ambiental que recuerda la segunda cara a lo Eno del álbum Low de David Bowie, antes de asentarse en un ritmo ligeramente amapola sobre el que Gore canta serenamente, ‘I’m going where the angels fly...and I’m take my soul with me’”.

A su vez, Pitchfork calificó el disco con un respetable 7,1. “En lugar de terminar con la muerte de un amigo y, en consecuencia, un álbum relativamente olvidable acosado por problemas personales, Gahan y Gore optaron por acercarse e intentarlo de nuevo. Memento Mori no es la obra maestra encapuchada de Music for the Masses o el caché de hits de Violator . Pero sí indica que todavía hay nuevas formas para que Gahan y Gore al menos se acerquen a su vieja magia”.

Memento Mori no es un disco de hits. Más bien, se concentra en sensaciones y momentos. Nada de mal para un grupo que tiene pocos puntos bajos en su carrera y que superó con talento, inteligencia y aplomo un momento difícil que por un momento amenazó con acabarlos. Ejemplos de convertir el dolor en canciones sobran, pero hacerlo de la manera en que Depeche Mode lo hizo, lo vuelve una pieza en la que vale la pena detenerse. Y perderse.

