“En un momento no me merecía tanto odio”: las mejores frases de la entrevista a Pablo Chill-E

En entrevista con Culto, Pablo Chill-E, uno de los mayores créditos locales de la música urbana, se explayó sobre su nuevo disco El Duende Verde. Un trabajo que marca su regreso a los lanzamientos discográficos tras años de luchas, en que incluye colaboraciones que van desde Flor de Rap a Duki.

Además, evaluó su paso por la serie Urbanos, de TVN, su desconocido gusto por el rock, lo que pasó con su fallida participación en el Festival de Viña y varias cosas más.

Me dicen el Duende Verde

“El Duende Verde es un tipo que es bueno, pero que se vuelve como un malo. Entonces mis amigos me empezaron a decir así porque me volvía como otro yo. Entonces, como que me quise agarrar un poco de ahí. En el trap se hablan de cosas como más negativas, entonces ahí viene el concepto”.

Los días más difíciles

“Lo más difícil obviamente fue no poder sacar música y las críticas de la gente que no sabían la real situación de por qué yo no podía sacar música. Me trataban así como que estaba apagado y cosas así. Un poco el odio de la gente, eso fue como lo más fome. En un momento no me sentía apoyado, yo sentía que no me merecía tanto odio”.

Alejarse de la maldad

“Uno no se cuenta de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Obviamente, hay mucha injusticia y por eso hay cosas malas, pero eso no le quita la maldad. Y uno se va dando cuenta después, sobre todo cuando vas viviendo otro tipo de vida, y conociendo otro tipo de personas. Uno va creciendo con el corazón y con la mente”.

El micrófono que no se escuchó en Viña

“Hermano, eso que pasó ahí fue netamente culpa de alguien del equipo del Poli (Westcoast, quien lo había invitado a su presentación en el Festival de Viña). Yo cuando tenía que salir un minuto antes, no tenía ni el micrófono, nadie me lo pasaba. Entonces, yo no sé qué pensar realmente ahí de lo que pasó, no sé cómo habrá sido realmente. Yo preferí decir, ya fue no más. No creo que haya sido con maldad, pero fue una gran irresponsabilidad lo que pasó ahí”.

La TV, Marcianeke y el embrollo con los Beatles

“Mira, la tele siempre ha ganado del morbo y de ridiculizar a los demás, ya sea por el estrato social, por la plata, por lo que sea ¿por qué no le hacen ese tipo de pregunta a otra persona? Yo creo que esa pregunta igual fue con un poco de maldad, aunque ellos digan que no, yo creo que igual fue con un poco de maldad, con un poco de clasismo”.

Una colaboración con Quilapayún que pasó inadvertida

“Yo conocía a Quilapayún, yo creo que todos los chilenos conocemos a Quilapayún, porque son referentes. Eso se dio así de la nada, no fue así como una conversación. No, se dio de la nada, me ofrecieron el proyecto y yo dije, Quilapayún, historia, voy. Y así se dio ese proyecto, fue algo bonito. Yo creo que estuvo un poco infravalorado para lo que era. Deberían haberlo valorado un poquito más ese temita, ese junte generacional”.

Me gusta el rock

“A mí me gusta lo que representa el rock y todas esas cosas. Es rebelde, es rebeldía. Eso me gusta de la música del trap, igual es un poco rebelde. Obviamente, no habla de las mismas cosas, pero comparten esa rebeldía, es el único punto en común que tienen”.

Alucino con Paranoid

“Me gusta mucho el rock, de repente me gusta fumarme mis pitos y me gusta escuchar The Doors, me gusta escuchar Black Sabbath, los mismos Beatles también me gustan. Me gusta escuchar harto el reggae, me gusta mucho la cumbia también, la salsa, los flamenquitos, música gitana, varias cosas me gusta escuchar a mí. De los Beatles me gusta esta...I am the Walrus, también esta que la canta uno de ellos, While my guitar gently weeps. De Black Sabbath me gusta Paranoid, yo alucino con Paranoid, me gusta caleta. Con esa me siento así como en un mood (agita la cabeza haciendo headbanging)...voy manejando y la pongo..

¿Colaboración con Ozzy?

“Así como alguien que no tenga nada que ver conmigo, con Pablo Lescano, me gustaría trabajar con la cumbia. Me gusta también Lee ‘Scratch’ Perry, que es de Jamaica. Igual sería curioso un tema con Ozzy Osbourne imagínate, sería notable”.