Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi: crónica de un amor entre luces, series y declaraciones apasionadas

Todo ha sido según la estética de lo digital, con frases de amor perpetuo y una entrega pocas veces vista en la siempre efímera industria del espectáculo.

Con una foto en blanco y negro y una frase de Lover, canción de Taylor Swift, la actriz Millie Bobby Brown (Marbella, 19 años) ha anunciado a través de su cuenta de Instagram —en la que exhibe casi 63 millones de seguidores— su compromiso con Jake Bongiovi (Nueva Jersey, 20 años), hijo del célebre cantante Jon Bon Jovi. La pareja oficializó su relación en marzo de 2022 y un año después, ha decidido dar un paso más en su noviazgo y darse el definitivo “sí, quiero”.

La figura de Stranger Things ha publicado este martes una imagen en la que se ve a la pareja feliz y a ella mostrando un gran anillo de diamantes que porta en su dedo anular: “I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”).

En apenas una hora, la publicación ya suma más de seis millones de “Likes” y más de 40.000 comentarios. El que todavía no ha mostrado la joya en redes sociales ha sido Jake Bongiovi, pero sí que ha publicado dos instantáneas en su cuenta de Instagram; del momento de la pedida en una playa, que acompaña con una sola palabra: “Forever”. Parece, claro, una canción (o un video) de su padre.

En la primera parte de enero, la actriz se refería a él como su “compañero para toda la vida”, lo que detonó variados comentarios en la industria: pocas veces se escucha -o se lee- un comentario así de jugado cuando se trata de relaciones de pareja en una escena donde todo parece volátil.

Ellos se conocieron por Instagram, tal y como ha explicado Brown: primero fueron amigos y después la relación fue evolucionando. Tan en serio va el noviazgo que incluso pasaron la última Navidad juntos, en casa de Brown.

Se desconoce la fecha exacta en la que se inició el romance, pero los rumores comenzaron en junio de 2021, cuando publicaron una foto juntos en un auto, pero por aquel entonces siempre describían su relación como de mejores amigos, de simples confidentes y cómplices. Finalmente, oficializaron su noviazgo en una alfombra roja, bajo las luces, como quizás debía ser.

Fue en la gala de los BAFTA de 2022, en el Royal Albert Hall de Londres, cuando aparecieron de la mano y posaron para las cámaras. La actriz, ya entonces una estrella mundial, y el hijo del músico, intercambiaron gestos de cariño y sonrisas y acudieron a la cita sin esconderse de las cámaras. Ambos eligieron el negro para su aparición en la gala. Bongiovi se ha mostrado desde el inicio de su relación como un apoyo fundamental para la actriz y productora, acompañándola en los estrenos y las presentaciones de sus películas y series.

Según varios medios estadounidenses, la joven lo ha definido como “un pilar” de sus últimos años, en que ha estado expuesta de gran modo al foco público debido al éxito de Stranger Things. Jake sería algo así como su “cable a tierra”, el tipo que le permite mantenerse enfocada en su carrera.

De hecho, la relación entre los ahora prometidos se fortaleció después de la ruptura de Brown con el tiktoker Hunter Ecimovik. Según contó la propia actriz a la revista Allure, su noviazgo “no era saludable” e incluso lo calificó de “tóxico”. Algo que se confirmaría cuando su ex relató públicamente alguna de las intimidades de la actriz. Antes de ser pareja de Jake Bongiovi —nacido del largo matrimonio del cantante con Dorothea Hurley, su novia del instituto— Brown salió con el cantante Jacob Sartorius, así como con Joseph Robinson, hijo del jugador de rugby británico Jason Robinson.

Por su lado, Jake Bongiovi se graduó de la Pennington High School en 2020, perteneciendo al equipo de fútbol americano, por lo que su talento fue bien reconocido. Actualmente, esa destreza para el deporte lo llevó a convertirse en entrenador en la Universidad de Syracuse, donde está estudiando.

Además, respecto a sus profesiones se encuentra la actuación, nombrándose a sí mismo como actor y productor en la biografía de su cuenta oficial de Instagram.

Su nombre, eso sí, no es muy conocido aún en los medios de comunicación, sólo adquiriendo algo de notoriedad gracias a su padre, uno de los rockeros de alcance más multitudinario que irrumpió en el globo desde los años 80.

En Instagram tiene una cuenta verificada con más de 1,2 millones de seguidores, en la que publica varias fotografías de su vida diaria y de los momentos que comparte con la actriz de Stranger things.