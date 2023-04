El ocaso de Gérard Depardieu: 13 mujeres lo denuncian por violencia sexual

Cinco años atrás, apareció la primera denuncia de violencia sexual en contra de Gérard Depardieu. La actriz francesa Charlotte Arnould acusó que el intérprete la había violado y agredido en dos oportunidades en su mansión en París.

En su testimonio aseguraba que el actor, amigo de su padre, la había atacado después de que ella se acercara en busca de consejos profesionales. Luego de declararse la reapertura del caso en 2020, la investigación hoy sigue su curso en los tribunales franceses y no se han decretado medidas cautelares.

Este miércoles se abrió un nuevo flanco en contra de Depardieu, hoy de 74 años. Un grupo de 13 mujeres denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales mientras compartían filmaciones con él en 11 películas estrenadas entre los años 2004 y 2022. Según reveló un reportaje del medio francés Mediapart, las profesionales incluyen a actrices, maquilladoras y personal de producción, algunas de las cuales aceptaron hablar a cambio de que se mantuviera la reserva de sus nombres.

El artículo detalló que uno de sus episodios ocurrió durante el rodaje de Disco (2008), cinta dirigida por Fabien Onteniente. La actriz Helène Darras afirmó que durante la grabación de una escena “la agarró por la cintura” y puso “su mano en (su) trasero de manera insistente”.

El cineasta, el único de los 20 realizadores consultados que respondió que había escuchado o presenciado algo inapropiado en su set, indicó que su director de casting le advirtió del comportamiento de su estrella, indicando que se estaba “poniendo pesado con las chicas”. Por eso, mientras ambos filmaban su siguiente película juntos, Turf (2013), lo encaró. “Le dije: ‘¡No vuelvas a empezar con eso, se acabó! Pórtate bien’”, dijo Onteniente el portal.

Otro testimonio lo entregó una extra de la película The box. La mujer señaló que el actor “metió la mano debajo de (su) vestido” y “trató de meterse en (sus) bragas”. Tras empujarlo, Depardieu se habría vuelto “agresivo” y “trató de correr mi calzón hacia un lado para tocarme”. Una fuente que participó en ese largometraje aseguró que escuchó al intérprete “gritar que podía tener a quien quisiera y que no la quería a ella, que ella era una ‘cerda gorda’”.

Foto: AP Photo/Thibault Camus, File

Cabinet Temime, el bufete de abogados que lo representa, negó todas las acusaciones y emitió un comunicado en señaló que el actor no abordaría un artículo que, en su opinión, “parece mezclar temas muy diversos, incluidas algunas apreciaciones muy subjetivas y/o juicios morales”. Depardieu “niega formalmente todas las acusaciones que podrían estar sujetas a la ley penal”, agregó.

Según un comunicado que proporcionó la fiscalía de París a Variety, por ahora ninguna de las denunciantes ha tomado acciones legales en contra del intérprete.

A la luz de las acusaciones, hay quien no ha podido olvidar que el actor encarnó a una versión ficticia de Dominique Strauss-Kahn en 2014. Titulada Welcome to New York, la cinta presentó al intérprete como un hombre poderoso cuya candidatura a la presencia de Francia se derrumba tras ser acusado de violación

Tras la polémica que generó en el Festival de Cannes de ese año, comentó: “No pensaba en Dominique Strauss-Kahn cuando hacía la película, aunque de una manera u otra estaba presente todo el rato. Para mí no se trataba tanto de parecerme al personaje como de intentar entenderlo”.