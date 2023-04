Madonna viene a Chile en 2024

Madonna está de festejos. Una de las artistas más decisivas del siglo XX anunció en enero un tour que la tendrá conmemorando 40 años de trayectoria: se trata de la gira bautizada apropiadamente como Celebration y que intentará cubrir casi la totalidad de su catálogo, tomando como base de despegue aquel debut homónimo de 1983 donde ya venían hits irresistibles como Lucky star y Borderline.

Se trata de la primera vez que la cantante hace un tour sin un nuevo disco para promocionar, lo que da cuenta del acento nostálgico que ha envuelto sus últimos años; de hecho, su título con temas inéditos más reciente es Madame X, de 2019. Por lo mismo, la gran duda de su fanaticada es cómo sintetizará todo su bagaje creativo en un espectáculo de dos horas, una carrera donde caben distintas personalidades y diversas Madonnas, desde estéticas deportivas y dominatrix, hasta otras más coloridas y adultas.

Algunas de esas preguntas se empezarán a despejar en el inicio del periplo mundial, marcado para el 15 de julio en Vancouver, Canadá, para luego seguir con 45 fechas por Norteamérica, hasta el 22 de diciembre en Nashville. En medio, también pasará por Europa, con conciertos para octubre y noviembre en ciudades como Londres, Estocolmo, Barcelona o París.

Y las novedades para Latinoamérica llegarán en 2024. Este lunes, la voz de Vogue anunció su primera fecha en la región: será el 25 de enero en el Palacio de los Deportes, de Ciudad de México.

A partir de ahí, materializará una gira por el continente que ya cerró su aterrizaje en Chile con una productora nacional: está pactado entre la última semana de enero y la primera quincena de febrero, según fuentes de la industria consultadas por Culto. Todo dependerá de cómo se distribuyan el resto de los shows en Sudamérica. Para este lado del mundo, la intérprete también tiene contempladas posibles escalas en Brasil, Argentina, Colombia y Perú.

El sitio para su retorno a la capital será un recinto de alta convocatoria, por lo que como primera opción se baraja el estadio Monumental. Las coordenadas definitivas –incluyendo los precios de los boletos- se difundirán en las próximas semanas.

Madonna (c) Instagram

Será la tercera vez de la estadounidense por el país. El debut fue en 2008, cuando realizó un doblete en el Estadio Nacional, con presentaciones el 10 y 11 de diciembre. En particular la segunda jornada aún es recordada por sus seguidores: varias horas antes de la hora acordada, la artista apareció de sorpresa en el escenario, mientras la gente entraba y recién se acomodaba, para hacer una prueba de sonido con público, mostrándose con ropa distendida, sin demasiado maquillaje y alejada de todo preámbulo pomposo.

En 2012, el recuerdo de su paso por Santiago es un poco más amargo. Sucedido el 19 de diciembre de esa temporada, una inesperada lluvia torrencial que cayó sobre la capital hizo que el recital se retrasara por más de dos horas. Agendado para las 21.00 horas, comenzó cerca de las 23.30, ya que las precipitaciones hicieron que el piso del escenario estuviera mojado y resbaladizo, lo que podía ser potencialmente peligroso para Madonna y su cuerpo de baile.

Al final, la intérprete abrevió su espectáculo y sólo cantó 80 minutos, no los 120 que duraban sus shows en esa gira. También cantó 14 canciones y no las 20 comprometidas en el contrato. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acogió las quejas de los asistentes y en 2018 logró ganar la demanda contra los organizadores de la cita, la productora T4F, obligándolos a desembolsar una indemnización a todos los espectadores según la entrada comprada, en un monto que fluctuaba entre los 8 mil y 87 mil pesos.

Como siempre ha sido la huella de su carrera, la mujer de Like a prayer iniciará igual su nuevo recorrido por el planeta enfrentando la controversia, el comidillo y las miradas ajenas. En febrero pasado, apareció en los últimos premios Grammy de Estados Unidos con un look completamente disruptivo y extraño, un rostro que parecía hinchado y poco natural, fuera de las estándares habituales y normales de la artista.

Madonna en los Premios Grammy 2023. Foto: Getty Images.

Por supuesto, las redes sociales fueron implacables y se llenaron de comentarios. Desde algunos que decían que aquella ya no era la Madonna de siempre, hasta otros que derechamente criticaban la excesiva intervención quirúrgica que suponía el nuevo rostro de la Reina del pop.

Ella misma salió a contener los embates en sus plataformas digitales: “Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener tiempos más fáciles en los próximos años”, fue una de las tantas frases que deslizó.

A partir de ese revuelo, la artista ahora estaría considerando volver a una versión más “natural” de su rostro para precisamente su próxima gira de grandes éxitos. Mostrarse tal cual es y sin retoques excesivos.

“Madonna se sintió profundamente ‘afectada’ por los comentarios de los detractores y está pensando en cambiar de look de nuevo”, publicó The New York Post a principios de mes, citando una fuente anónima cercana a la voz de Material girl.

Por lo mismo, la intérprete se estaría sometiendo a procedimientos que le devolverán sus rasgos más convencionales, según la fuente consultada por el diario.

“Ve y oye lo que la gente dice de ella y, para la gira, quiere volver a parecerse a sí misma para sus fans”, añadió la fuente.

Madonna en los Grammy 2023. Foto: Kevin Winter / Getty Images.

Apenas dos semanas después de desatar la confusión con su aparición en los Grammy, Madonna presumió también en redes de lo “linda” que estaba.

“Miren qué linda estoy ahora que la hinchazón de la cirugía ha bajado. Risas”, twiteó en febrero, junto a una foto suya sonriendo a la cámara.

Aunque nunca ha confirmado ni desmentido públicamente los rumores que aseguran que ha pasado por el quirófano, en 2012 admitió que “no estaba en contra de la cirugía plástica”. Sin embargo, sí dijo que estaba “absolutamente en contra de tener que hablar de ello”.