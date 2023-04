Madonna quiere volver a su rostro “natural” tras huracán de críticas en los Grammy

Madonna está afectada. En febrero pasado, la cantante apareció en los premios Grammy de Estados Unidos con un look completamente distinto, un rostro que parecía hinchado y poco natural, fuera de las estándares habituales y normales de la artista.

Por supuesto, las redes sociales se llenaron de comentarios: desde algunos que decían que aquella ya no era la Madonna de siempre, hasta otros que derechamente criticaban la excesiva intervención quirúrgica que suponía el nuevo rostro de la Reina del pop.

Madonna durante la entrega de premios Grammy el pasado 5 de febrero.

Ella misma salió a contener los embates en sus plataformas digitales: “Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener tiempos más fáciles en los próximos años”, fue una de las tantas frases que deslizó.

A partir de ese revuelo, la artista ahora estaría considerando volver a una versión más “natural” de su rostro para su próxima gira de grandes éxitos y celebración de sus cuatro décadas de trayectoria, la que incluso la podría tener de vuelta en Chile.

“Madonna se sintió profundamente ‘afectada’ por los comentarios de los detractores y está pensando en cambiar de look de nuevo”, dice The New York Post, citando una fuente anónima cercana a la voz de Vogue.

Por lo mismo, la intérprete se está sometiendo a procedimientos que le devolverán sus rasgos más convencionales, según la fuente consultada por el diario.

“Ve y oye lo que la gente dice de ella y, para la gira, quiere volver a parecerse a sí misma para sus fans”, añadió la fuente.

Apenas dos semanas después de desatar la confusión con su aparición en los Grammy de este año, Madonna presumió también en redes de lo “linda” que estaba.

“Miren qué linda estoy ahora que la hinchazón de la cirugía ha bajado. Risas”, twiteó en febrero, junto a una foto suya sonriendo a la cámara.

La controversia de Madonna se produjo semanas después de subir al escenario de los Grammy para presentar a los cantantes Kim Petras y Sam Smith en su interpretación de Unholy.

Durante su breve aparición en el escenario, se convirtió rápidamente en trending topic después de que los espectadores señalaran lo diferente que parecía su rostro en comparación con toda su carrera.

Aunque nunca ha confirmado ni desmentido públicamente los rumores que aseguran que ha pasado por el quirófano, en 2012 admitió que “no estaba en contra de la cirugía plástica”.

Sin embargo, sí dijo que estaba “absolutamente en contra de tener que hablar de ello”.

Madonna comenzará The Celebration Tour el 15 de julio en Vancouver. Actuará en 53 conciertos en Norteamérica antes de que finalice la parte de su gira en Estados Unidos por allá de enero del 2024. Después sería el turno de Latinoamérica y su casi segura escala en Santiago, por donde ya pasó en 2008 (dos fechas) y 2012.