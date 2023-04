“Prefiero no saber cuánta plata tengo, o si no me vuelvo loco”: lo mejor de la entrevista con Marcianeke

Marcianeke (21) dice que no es mucho “de hacer prensa”. Sin embargo, instalado en un estudio de La Tercera, uno de los mayores fenómenos de la música chilena del último tiempo se explayó largo. Y habló de todo.

Aquí, una síntesis de los temas que fue abordando, desde su distancia con el Festival de Viña del Mar, su relación con el dinero y la fama, y si realmente conoce a The Beatles.

*¿Le gustaría ir al Festival de Viña del Mar 2024?

“Bueno, espero que dejen de mal mirarme los que trabajan ahí en Viña y me inviten, si ya después que tanto me criticaban por mi contenido que no me dejaban ni siquiera entrar al Festival, a pesar de que entrando ahí de público era el centro de atención, ¿por qué no podré estar en 2024? Es cosa de que ellos aterricen y se den cuenta de que nosotros no somos malos”.

“Me hacían el comentario de que ‘la alcaldesa no te quiere aquí’. O me decían ‘si te tiras a cantar con un artista, te vamos a quitar el micrófono y te echamos cagando’. Gente del equipo de ahí, que le llegaban llamados, me decía eso. Yo quedaba como ´¿qué mierda?’, hasta que tuve que decirlo en varias entrevistas y que le llegara a la persona correspondiente para que le cambie el chip un poco. Me gustaría estar en Viña para callarle la boca a los demás, ya no lo veo como meta porque trataron de pisotearme caleta en ese lugar”.

*¿Se enojó con los chistes de Fabrizio Copano en Viña 2023?

“Fui a su rutina, su función es hacer humor. Si yo me enojaba… no sé de humor yo. El humor se basa en eso, en tratar de no humillar, solo en tirar la talla con alguien. No me enojé, me lo tomé con humor. Si yo molesto, tengo que dejar que me molesten también”.

*Su relación con el dinero

“Últimamente ya prefiero mil veces no salir con plata. La plata sirve, pero no te llena; que la plata no te llene no más y uno puede hacer hartas cosas. Hay que saber manejarla. Yo hasta hoy en día prefiero no saber cuánta plata tengo, o si no me vuelvo loco. Tengo que saberlo, pero a veces prefiero que no. Hoy yo manejo más de 20 personas y pura gente que viene de abajo y yo feliz que tiremos todos para arriba juntos, y que podamos no atenernos a nada. La mayor fortuna que uno puede tener es el respeto y el cariño de la gente”.

*No conocer a The Beatles y las repercusiones de esa entrevista

“Sí, bueno, yo sé que fue con la intención de… es que estaba bien esa entrevista, yo estaba sabiendo qué responder y todo, pero de repente los de la tele quisieron intentar pisotearme tirándome alguna talla. Me sentí pisoteado. De hecho, saliendo, los cabros me dijeron: ‘te hicieron una pregunta con el objetivo de hacerte cagar. Porque ibai bien’. Pucha, porque aún así, yo supe qué responder y todo. A mí me dijeron una pregunta y yo dije con quien sea (colaboro); si es cosa de ayudar, sí. Yo tampoco me voy a echar a morir por eso, no será la primera vez, siempre van a intentar pillar la quinta pata al gato, tratar de que, si vas para arriba, van a hacer lo posible por tirarte hacia abajo”.

“No los cachaba mucho. Y ya se han hecho cosas para que no siga la burla, me han enviado proyectos de voces de ellos y agregar las mías, hacen pistas. Igual la gente está preocupada de ponerle el parche a la cosa, tratando de tomárselo con humor, como yo me lo tomé también, yo no me iba a … pero para nunca más ellos”.

“Para nunca más ellos, se cortan la mano solos. Yo soy de una pura vez no más. Si a la primera ya no, cagaste. Es blanco o es negro. Nosotros tratamos de ser bastante derechos para nuestras cosas, por eso nos ha ido bien. Hubo momentos en que fuimos súper desordenados, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, cerrados de mente, hasta que nos dimos cuenta de que en equipo se hacen mejor las cosas”.

*Una bolsa de supuestas drogas arrojada desde el público en un show

“Hubo un momento que yo igual estaba borrado y cometía el error de recibir esas cosas y tenía un supuesto corista que me acompañaba y le decía “recíbelas tú, para yo no andar recibiendo mierda”… cosas así. Al fin y al cabo uno termina dejándose una mala imagen y ahora sufrí las consecuencias un par de tiempo, pero también supe qué hacer, y supieron ayudarme mi equipo de trabajo”.

“Así como hay mucha gente que dice que no, yo también lo hice, yo también tomé la bolsa de sustancias y la arrojé, para que vieran que, si yo lo hice, yo también puedo. Fui bastante halagado. Me gustó, pero no me llenó. No era parte de mi show recibir algo y mandarlo a la mierda. Eso no. Me gustaría dejarlo en claro para que dejen de hacerlo. No me terminan aportando ni agradando en nada”.

*La arma mostrada por Cris MJ en un live de Instagram

“Todo artista llega a un momento que se frustra, todos cometemos errores y estamos con la cabeza caliente, con cosas que quizás el otro día nos podemos arrepentir, cachai. Yo no lo juzgo, no lo juzgo, porque yo también he hecho cosas con la cabeza caliente, no amenazas, pero si cosas que no tienen nada qué ver. Pero es mejor calmarse y no decir cosas con la cabeza caliente, porque si las dices así, vas a armar más problema. En vez de solucionarlo”.

“Cris Mj siempre ha sido reservado para sus cosas, nada qué decir de él y, si pasó lo que pasó, tendrá su motivo. Menos mal que se puso los pantalones y supo corregir el problema”.

*Las letras de la música urbana

“Por ejemplo, me han dicho del contenido de las letras. Quizás me lo han dicho de mala forma del contenido de las letras, de que estoy incitando gente a tal cosa por mis temas, y nunca fue así. Yo dejando de cantar cosas de delincuencia, cosas de incitando a la violencia… ¿tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia? No. Va a seguir, va a seguir. Y quizás hasta peor. Yo no dependo de esas cosas, esas cosas no son por culpa mía. Antes que yo cantara, ya había violencia e incluso peor. Eso lo quiero dejar en claro. Los contenidos lo quiero dejar en claro. Todo lo que está pasando no es por culpa mía. No depende de mí”.

“Nosotros cantamos lo que nos gusta, de donde venimos. Lamentablemente la gente nos está mirando hacia abajo y ya los que están arriba están haciendo lo posible para opacarnos. Pero no es culpa nuestra lo que pasa. Somos el centro de atención, eso lo sé, gente de afuera también se está fijando en nosotros”.

*La depresión

“(La música) era un refugio más que nada, porque yo sufría de depresión severa. Varias veces. Tuve tratamiento de pastillas. A veces no me tomaba las pastillas y tenía la idea de suicidarme, no me resultaba, y andaba como estúpido, lento en todos lados. Son experiencias que a uno lo hacen más fuerte y sabes más cosas. En esa parada de lo que es estudiante yo estaba full perdido, no preocupado de estudiar, sino que sólo de terminar, sólo salir de Cuarto Medio y ya. Ni PSU di, nada de nada”.

“Me acuerdo de que quería vivir de la música, porque si no cantaba iba a seguir intentando matarme. Yo tenía depresión severa… quizás me estaba ahogando en un vaso de agua, pero a veces la mente es más fuerte que uno”.

*Los excesos

“Es cosa de demostrar que, si yo puedo, cualquiera puede. Yo también era una persona que caía fácilmente en tentaciones y cosas así, sobre todo lo que es drogadicción y esas cosas”.

“No se puede zafar de un día para otro. Muchos dicen que es tratamiento de meses, de esa huevá…na que ver. Si uno quiere, puede. Si uno quiere decir que no, es no, no más. Hay que saber decir que no. Así como hay mucha gente que dice que no, yo también lo hice, yo también tomé la bolsa de sustancias y la arrojé, para que vieran que, si yo lo hice, yo también puedo”.

*Su personalidad

“Siempre fui frío para mis cosas, hasta hoy en día igual me cuesta. Siempre me dicen: ¿estai enojado?, ¿estai serio? Porque siempre ando con la cara baja. Son cosas de antes que me dejaron así. Pero de a poco se corrigen, de a poco uno intenta estar mejor con el público”.

*Su manera de cantar

“Es que siempre hay que tener tu propia imagen. Uno no llega arriba copiándole a alguien. Nunca. Yo nunca traté de imitar a nadie. Sí me inspiré en gente, pero copiarles, no”.

*La infancia

“Yo salí de Cuarto Medio y con cuea tuve la licenciatura, cachai. Yo me portaba mal, yo igual era desordenado. Cada año me echaban del liceo, cada año un liceo nuevo. Hasta que llegué a segundo medio y en ese liceo me quedé hasta Cuarto. Pero terminé Cuarto medio haciendo exámenes libres, o sea me portaba muy mal”.

*La madurez

“Yo antes por ejemplo también solucionaba las huevadas así; llamaba a mi grupo de amigos y les decía ´ya, vayan a pegarle a este, que me tiene aburrido’. Pero yo ahora no. Si esa persona tiene su gente, me junto yo a hablar con la gente y buscar una solución, no tengo problemas, la cosa es saber hablar con la gente, porque últimamente ya nadie habla”.

*El auge de la música urbana chilena

“(Pasa) por la unión más que nada, aquí la gente ha tratado de ser lo menos orgullosa posible. Si tiene la oportunidad de ayudar a alguien y generar un empujoncito, de ‘un día estás abajo y te ayudo para que estés arriba donde esté yo’, es algo bastante bonito. En otro país, vas a una fiesta y con suerte cantaron dos, acá cantan todos en el escenario, como pasó en la fiesta Bresh. La unión es bastante bonita y eso lo ve la gente de afuera. Hay que mantener el idioma chileno, uno lo ve afuera y la gente está loca por el idioma chileno”.