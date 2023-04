Se elimina de plataformas canción de Drake y The Weeknd: fue hecha con una Inteligencia Artificial

Algo insólito ocurrió en la industria musical. Las plataformas Spotify y Apple Music eliminaron la canción HHeart On My Sleeve atribuida a los cantantes Drake y The Weeknd porque en verdad no eran ellos, sino una inteligencia artificial (IA) que imitaba a las voces de los cantantes.

Esto fue realizado por un usuario de YouTube llamado @ghostwriter quien a base de modelos de audio con IA creó el primer ejemplo de música generada con dicha tecnología.

De acuerdo a BBC, “desde que se publicó el viernes, la canción fue vista más de 8,5 millones de veces en TikTok y la versión completa se reprodujo 254.000 veces en Spotify”, además, el sitio Quartz informa que el vídeo se eliminó por un reclamo de derechos de autor de Universal Music Group (UMG, por sus siglas) .

La aparición de la Inteligencia Artificial ha remecido al mundo de la industria de la música, que está buscando formas de proteger su negocio de la IA. Por ello, un amplio grupo de músicos han lanzado la ‘Campaña de arte humano’ para garantizar que la inteligencia artificial no perjudica a la creatividad humana.