“Me recordaron a mi pandilla del barrio”: cuando Patricio Bañados entrevistó a Los Beatles

Patricio Bañados tuvo grandes logros en su carrera. Entre muchos de ellos, trabajar en la BBC, en la Televisión Española, en espacios culturales de TVN o en la recordada franja del No en 1988.

Pero hay un hito que también reluce en su carrera: haber sido uno de los pocos profesionales chilenos en entrevistar a The Beatles cuando el conjunto desataba su fenómeno en el planeta. O sea, en tiempo real y cuando John, Paul, George y Ringo aún estaban reunidos.

Así lo recordó hace nueve años en una entrevista en el programa Mentiras verdaderas de La Red:

“El año 64 yo trabajaba en la radio Nederland de Holanda, trabajé 63, 64 y 65 ahí. Y los Beatles acababan de explotar el año 63. Y el 64 los Beatles fueron de visita a Holanda y la radio me envió a cubrir la llegada de ellos al aeropuerto de Schiphol”.

“Yo estuve en la conferencia de prensa de ellos y en general los periodistas holandeses son muy respetuosos, y yo tenía un ímpetu más latino, así que pude preguntarles cosas. A George Harrison lo saqué a un costado incluso, porque en el aeropuerto había una especie de triángulo. Una mesa de unos dos metros y media y luego un triángulo isósceles. Una larga mesa donde se sientan los periodistas”.

“Y no fue Ringo Starr, me parece que lo habían operado de apendicitis. No fue. Fue otro baterista, que tuvo el buen tino de no meterse en nada, si nadie lo conocía. Pero los otros tres me recordaron a mi pandilla del barrio, en que tú ya tienes unas complicidades, unos códigos, un vocabulario que sólo uno los entiende. Uno dice una sola palabra y sabes lo que está pasando”.

“Estos muchachos eran lo mismo. Se mataban de la risa. Muy simpáticos. Paul McCartney muy simpático, muy liviano de sangre, y contestaban disparates y se celebraban ellos mismos los chistes. El único que, estaba en el mismo tono, (pero) era ácido, mordaz, es John Lennon. Los otros dos no, eran livianitos. Lennon era agudo, irónico, punzante”.

Consultado en el espacio si fue el único periodista nacional en entrevistar a los Fab Four, Bañados acotó: “Me parece que sí”.

En 2012, también recordó el momento de su cara a cara con los hombres de Help! en una entrevista con radio Futuro.

“Creo que le hice (a Harrison) una entrevista bastante tonta. Era una pandilla de muchachos que lo estaba pasando fantásticamente bien. McCartney muy simpático, Harrison serio y concentrado; y Lennon ácido, veía el mundo de forma muy distinta”, rememoró en esa ocasión.

En 2020 también se refirió al tema con The Clinic. Incluso, profundizó en la conversación que tuvo con George Harrison, con quien tuvo un encuentro mucho más íntimo aparte del resto de la banda.

“Sí, claro. Harrison fue muy cariñoso, muy gente, muy respetuoso. Yo le pregunté si él creía justificada la situación a la que estaban llegando, porque era una verdadera locura. Si él creía que la música de ellos realmente merecía eso. Y él me dijo que no podía saberlo, que ellos disfrutaban haciéndola, y era obvio que a los jóvenes les gustaba”.

“Me dijo, “seguramente usted, tal vez, nos quiere comparar con grandes músicos, como Beethoven”, y yo le dije que no. “Pero es legítimo”, me dijo. “Lo nuestro corresponde a ahora, y a mí me satisface mucho la creatividad que encuentro que hay en el grupo”. Era muy gente, muy agradable. Y yo creo que me mencionó a Beethoven, porque en una entrevista, como los creían ignorantes, un periodista en Inglaterra les preguntó por Beethoven. Y parece que fue Lennon que les dijo “sus poesías me encantan”, jajaja”.

Consultado sobre si en ese momento se dio cuenta de la trascendencia del cuarteto, Bañados lo admitió: “No, me demoré en darme cuenta”.