“La tensión sexual ocurre en las miradas”: cómo serán las escenas íntimas de Pedro Pascal y Ethan Hawke en la nueva cinta de Almodóvar

Llegó uno de los momentos más esperados para la cartelera cinematográfica internacional de este 2023. Este miércoles 17 de mayo se estrena en el Festival de Cannes la película corta Extraña forma de vida (Strange way of life) -fuera de competencia-, el nuevo proyecto del director Pedro Almodóvar junto al chileno Pedro Pascal y Ethan Hawke (Before, Boyhood, La sociedad de los poetas muertos).

Se trata de un western con temática LGBTQ+, que el director describió como su respuesta al filme Secreto en la montaña. Y ahí hay un aspecto puntual que se la ha preguntado al realizador en los últimos días: ¿de qué manera mostrará la sexualidad y las relaciones íntimas de dos amigos que se encuentran después de años y advierten el romance secreto de su juventud? Almodóvar ha dicho que el enfoque será “muy distinto” a lo habitual.

En reciente entrevista con The New York Times, dijo que buscó representar un fuerte vínculo entre dos hombres viviendo una relación atormentada, prohibida y reprimida por años.

“En Secreto en la montaña, el personaje de Jake Gyllenhaal le dice al de Heath Ledger que deberían irse a vivir juntos a un rancho. Él le responde, ‘¿qué harían dos hombres en el oeste trabajando en un rancho?’. De muchas formas, siento que mi película responde a eso”, apuntó Almodóvar sobre la historia.

En cuanto a los encuentros sexuales entre Pascal y Hawke, el español subraya que no habrá tanta desnudez, ya que la intimidad se materializará en los diálogos.

“La tensión sexual en mi película ocurre a través de las miradas. Así que, desde el comienzo, decidió que no mostraría toda la escena sexual. Están mucho más desnudos en la conversación que tienen después”, advirtió.