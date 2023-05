SANFIC19, presentado por Fundación CorpArtes, da a conocer la programación 2023 de la sección SANFIC Educa

Este 2023 regresa la sección Educa del 19° Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) -organizado por Fundación CorpArtes y producido por Storyboard Media-, la cual ha sido pensada especialmente para poder acercar el mundo del cine y producciones internacionales de excelencia a niños, jóvenes, familias y personas con discapacidad cognitiva.

La programación de SANFIC Educa –que se exhibirá entre el 20 y 27 de agosto en el marco del festival, estrenará 16 producciones internacionales en Chile, entre las cuales se incluyen cortometrajes dirigidos a prescolares, hasta películas para jóvenes que abordan temáticas como las relaciones familiares, el duelo, la vejez, la conciencia ambiental, la inclusión y el ideal de feminidad.

Este es el séptimo año consecutivo que se realizará esta sección, cuyo objetivo es fomentar el acceso, aprendizaje y reflexión en torno al lenguaje audiovisual de niños, niñas, jóvenes, adultos, personas privadas de libertad, vulneradas de derecho y en situación de discapacidad. El año pasado, en su regreso a la presencialidad, el festival congregó a 6.956 espectadores en salas de cine de la Región Metropolitana y a más de 3.400 espectadores de todas las regiones de Chile, a través de la programación digital y presencial de la sección Educa que se exhibió en centro culturales, auditorios y colegios colaboradores.

Para este año se dispondrá de funciones en salas de diversos complejos culturales de la Región Metropolitana y regiones del país, además, a fin de que puedan acceder personas de todo el país desde sus hogares, la sección SANFIC Educa tendrá algunas de sus películas en formato digital a través de la plataforma aliada de la sección: www.riivi.com

“Este año nuevamente presentaremos una programación con grandes producciones internacionales en la sección Educa de nuestro festival, las cuales fueron escogidas especialmente para acercar el mundo del cine a niños, niñas y jóvenes, con temáticas contingentes y cercanas a lo que viven en su día a día. Como Fundación, nos parece fundamental llevar esta selección a diversas comunidades considerando tanto públicos infantiles y familiares, como personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad y privadas de libertad. Además, como cada año, continuaremos el trabajo que hemos realizado con destacadas instituciones educativas y culturales del país, lo que nos ha permitido acercar a espectadores de diversas regiones nuestra programación de excelencia y actividades asociadas que anunciaremos prontamente”, agrega José Tomás Palma, Director General de Fundación CorpArtes.

La nueva versión de SANFIC Educa contemplará cinco largometrajes y 11 cortometrajes de diez países, algunos de los cuales han sido exhibidos en destacados festivales internacionales.

“Las películas de la sección SANFIC Educa de este año forman un conjunto de distintos puntos de vista con una gran diversidad temática cercanas al público infantil, familiar y adolescente. Son películas actuales y ganadoras de premios que abren conversaciones y nos amplían las perspectivas e invitan a soñar. Ver y conocer otros mundos de manera interesante y entretenida y acercarnos a otras culturas que a través del cine se pueden apreciar. Una forma de inspirarse y motivarse con grandes historias “, valora Carlos Núñez, Fundador y Director Artístico de SANFIC.

Al igual que en ediciones anteriores, la programación ha sido seleccionada pensando en ofrecer producciones de calidad y con contenido a diversos públicos de todas las edades. De esta forma, el festival eligió cuatro producciones para público preescolar e infantil:

Parapluies (Umbrellas) (Francia/ España), cortometraje animado de José Prats y Álvaro Robles que ha participado de diversos festivales y recibió el Premio del Jurado 2022 en ALCINE, y que cuenta la historia de una niña que pierde a su adorada perrita Nana y debe enfrentarse a uno de sus mayores temores, la lluvia; Aprés la pluie (After the rain) (Francia), cortometraje animado de Valérian Desterne, Carlos Osmar Salazar Tornero, Céline Collin, Lucile Palomino, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea y Rebecca Black, exhibido en festivales internacionales de cortos, sobre un perro pastor poco corriente que no solo esquila las ovejas, sino que también forma nubes con la lana para atraer la lluvia; The Kite (El cometa) (Eslovaquia), cortometraje de Martin Smatana exhibido en el festival de Berlín y Atlanta, que muestra a un niño pequeño que le gusta volar cometas con su abuelo, pero a medida que las estaciones cambian, el abuelo parece cambiar también; y Valentina (España), de la directora Chelo Lourelio, película ganadora al Premio Goya a Mejor Película de Animación y nominada a los Premios Platino, sobre una niña que sueña con ser trapecista y cree que por tener síndrome de Down no podrá conseguirlo, pero su abuela le asegura que nunca debe perder la ilusión.

En tanto, para escolares de tercero a sexto básico se han seleccionado La cómoda indiferencia de la abundancia (Argentina), cortometraje animado del director Lucas Schiarolli, exhibido en BAFICI y Mira Film Festival, que narra la historia de un niño pez que recorre largas distancias en busca de algo de agua para vivir, mientras que en una ciudad no muy lejos de allí, sus habitantes la utilizan despreocupadamente en su comodidad cotidiana; La primavera siempre vuelve (España), cortometraje de animación de Alicia Núñez Puerto nominado a los Premios Goya (2023) y Premios Carmen, exhibido en importantes festivales internacionales; La carta en el árbol (Colombia), cortometraje de Juan González, que transcurre en época de Navidad, donde tres niños tienen un deseo especial que solo su fe en Papá Noel podrá hacer realidad; Mi Mundial (Uruguay/Argentina/Brasil), película de Carlos Andrés Morelli exhibido en el festival de Mar del Plata, Gramado y Guadalajara, sobre un joven que destaca jugando al fútbol y un ambicioso representante le ofrece un contrato que lo sacará a él y a su familia de la pobreza, por lo que debe abandonar sus estudios para enfrentar la vida adulta; y Cartitas (Uruguay), largometraje de Marco Bentacor,y Alejandro Rocchi, que relata el paso a la adolescencia y cómo los niños comprenden que el amor ahora tiene otras reglas.

Para jóvenes de séptimo a cuarto medio se exhibirán À Point (The right time) (Francia), cortometraje de Aurélie Marpeaux, sobre una joven a la que se le presenta una gran oportunidad profesional, pero no parece dispuesta a abandonar su barrio y sus recuerdos; The girl with two heads (La chica con dos cabezas) (Reino Unido), del director Dano, cortometraje ganador del Premio Orona Award del Festival San Sebastián, que relata la historia de Anne, una joven de 18 años que explora lo que significa ser mujer en dos mundos diferentes: su casa y el gimnasio; Los primos esperan (Argentina), cortometraje de Marina Nerea exhibido en el Festival de Mar del Plata, que muestra a cuatro primos que encuentran nuevas formas de lidiar con la pérdida de su abuela; Days of the whale (Los días de la ballena) (Colombia), película de Catalina Arroyave Restrepo, exhibida en destacados festivales internacionales y nominada a los Premios Macondo, sobre dos amigos graffiteros y muralistas de Medellín que desafían una banda criminal cuando deciden cubrir con un mural una amenaza escrita en una pared; Un vrai bonhomme (Man Up!) (Francia), película del director Benjamin Parent, que cuenta la historia de Tom, un adolescente sensible que está a punto de ingresar a una nueva escuela secundaria luego de ser expulsado, pero necesita el apoyo de su mentor y hermano mayor, Leo.

También se exhibirán los cortometrajes El Astronauta (Venezuela y EEUU), dirigido por Manuel Trotta, que recibió el Premio Best of Latin America Short Film Festival, sobre un hombre amante de la tecnología y la vida en grandes ciudades, que debe volver a su pueblo natal para hacerse cargo de su padre; y El Lector (España), del director Iván Blanco, que ha participado de diversos festivales internacionales y muestra a un convicto que durante su día de permiso fuera de prisión decide leer. Ambos han sido seleccionados especialmente por su trabajo de sonidos sin estridencias, acciones o luminosidad que puedan afectar a personas en situación de discapacidad cognitiva o TEA. Cada uno de estos dos cortometrajes tendrá 15 funciones en salas de Santiago.

Toda la información de la sección SANFIC Educa y del Santiago Festival Internacional de Cine 2023 se encuentra disponible en www.sanfic.com. La 19° edición del Santiago Festival Internacional de Cine es patrocinada por la Ley de Donaciones Culturales 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.