Director de la Furia del Libro: “No necesitamos que otros se pongan de acuerdo para que nosotros nos hagamos camino”

A contrarreloj. Así ha sido el armado del mayor evento de las editoriales independientes a la mitad de año. La tradicional Furia del Libro, que suele hacerse durante 4 días en la primavera, en el GAM, tendrá su primera versión de invierno nada menos que en la Estación Mapocho.

“Lo hicimos muy rápido porque solo tuvimos tres meses para armarla. Eso por una cosa natural de calendario. Era imposible que convocáramos editoriales antes de marzo. Entonces siempre supimos que íbamos a tener que hacerlo medio medio a la carrera”, comenta a Culto su director, el escritor y editor Simón Ergas.

Los 22 mil metros cuadrados y 27 metros de altura que posee el Centro Cultural Estación Mapocho recibirán durante 5 días, entre el miércoles 14 y el domingo 18 de junio, a cerca de 260 editoriales independientes expositoras. En su versión de primavera, usualmente La Furia tiene 4 días de desarrollo. ¿Por qué se alargó un día más? Ergas responde:

“Son varias razones. Una es que las jornadas son más cortas porque es invierno, Claro, la feria cierra a las 19.30, porque a las 18.00 ya es de noche, entonces ya hace más frío. Estar buscando que el público salga muy tarde no tiene sentido. Es diferente al verano. Además, estamos haciendo una instalación gigante de la feria, entonces hay que aprovecharla”.

Y agrega: “Aunque principalmente lo que nos llevó a alargar es que queremos aprovechar el espacio y la reunión de toda esta cantidad de editoriales, que es muchísima, para hacer actividades extra programáticas. Digamos, no solo de venta al público y de presentaciones de libros, sino de vinculación de las editoriales independientes con el medio, con las instituciones. Esas son cosas que a veces no hacemos por la naturaleza de la editorial independiente, porque para muchos editores esta su segunda o tercera pega”.

Salvo la efímera Lluvia del Libro que en su momento organizó Editoriales de Chile entre 2019 y 2020, Ergas destaca que en el rubro editorial independiente se necesitaba un evento a mitad de año. “Las editoriales no tenían espacio para presentar novedades en invierno. Esa es una cosa nueva, antes en invierno no pasaba nada”.

Como en la mayoría de sus ediciones, La Furia tiene algún eje temático para sus actividades. Tal como en su momento lo fueron el Estallido Social (con presencia de Lastesis incluida), o el tema de la Inmigración, en su última edición en 2022, este año el tema central de las actividades está enfocado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

“Lo abordaremos desde distintas perspectivas -comenta Ergas-. Por ejemplo, la Nona Fernández va a ser una Lectura furiosa, que es como una performance en torno al tema (Sábado 17). También Raúl Zurita va a hacer una lectura pública junto a Delight Lab (cierre, Domingo 18). Además, también tenemos algunos conversatorios como Infancia y Dictadura con Alejandra Costamagna, Álvaro Bisama y Alia Trabucco (Domingo 18)”.

También se registran, por ejemplo, Registrar el golpe: entrevista con el fotógrafo Luis Poirot (Sábado 17); o Lecturas a medio siglo del golpe, con Andrea Jeftanovic, Pía Barros, Carmen Berenguer, Alejandra Matus (Domingo 18).

Nona Fernández

Con tan ambicioso proyecto, ¿Ustedes apuestan a consolidar la Furia del Libro como un polo? Porque ahora Santiago no tiene una gran feria del libro como antes.

La Furia no pretende reemplazar a ninguna otra feria. Pero para nosotros como editores es súper importante que exista una feria internacional del libro, porque es una marca institucionalmente reconocida en todo el mundo y hay una red de Ferias Internacionales del Libro. Y ahí te hablo como editor. Para mí es súper importante que recuperemos y restauremos la Feria Internacional de Santiago y que tenga el contenido que tenía antiguamente, la relevancia que le dábamos antiguamente. En este momento, eso no está pasando, es una realidad, la Feria del Libro de Santiago no tiene relevancia, no tiene contenido y a nosotros como editores independientes, nos pasa algo. Nosotros nacimos experimentando, haciendo editoriales sin saber mucho lo que hacíamos, publicando libros, aprendiendo en el camino.

“Creemos que en este momento en que está este hoyo de una feria más grande, era el momento de que la Furia volviera a pensar qué tiene para entregarle a los editores independientes, porque antes entregábamos visibilización, compartíamos los públicos que están ahí, pero ahora hay medios que ya le dan pelota a las editoriales independientes. Ya ganamos esa confianza de trabajo serio. Entonces ahora como feria teníamos que ofrecer algo más que solo la visibilización. Decidimos hacer esta versión más grande y más trabajada en el desde el punto de vista institucional. Al final, el espíritu que tenemos, al menos desde las editoriales independientes, es que no necesitamos esperar que otros se pongan de acuerdo para que nosotros podamos abrirnos camino”.

Además, Ergas destaca la participación de editoriales independientes extranjeras, desde Argentina y España. “Viene la escritora Dolores Reyes, de Argentina, todo un éxito con un libro que se llama Come tierra. Invitamos a dos editoriales españolas independientes, bastante conocidas, que se llamas Las afueras y Libros del K.O., esta es muy particular porque solo hace crónicas. A mí me interesó traerlos por eso”. Además, tendrá la participación de la reconocida editorial peninsular Acantilado, la misma que en su momento editó la poesía de Roberto Bolaño (de hecho, en su catálogo es posible encontrar todavía el volumen Los perros románticos). Amén de otros nombres fundamentales como Jorge Edwards, Svetlana Aleksiévich, Natalia Ginzburg, Nikos Kazantzakis,

También debutará un escenario y espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil. Gracias a una alianza con la asociación para el fomento de la lectura infantil IBBY Chile, se realizarán actividades especiales para público familiar como talleres y cuentacuentos.

En resumen, la 17ª Furia del Libro se realizará entre el 14 y 18 de junio en Estación Mapocho ( a pasos del metro Cal y Canto, Línea 2) y contará con la participación de más de 260 editoriales expositoras y más de 100 actividades culturales. Horarios de funcionamiento entre las 11.00 a 19:30 hrs, a excepción del día miércoles, que comenzará a las 14.00. La entrada será totalmente gratuita.