Wham!: el documental de Netflix sobre el meteórico ascenso del dúo de George Michael y Andrew Ridgeley

“Nos conocimos cuando yo tenía 11 años y Andrew tenía 12″, relata la voz de George Michael en el trailer de Wham!, el documental de Netflix sobre el dúo británico del cantante junto a Andrew Ridgeley. Una historia de amistad, de la búsqueda de fama y convertirse en estrellas durante la década de los 80 es lo que muestra la cinta dirigida por Chris Smith (Jim & Andy y Fyre: The Greatest Party That Never Happened ).

El film recopila imágenes del archivo personal de los integrantes del dúo e incluye entrevistas de archivo a George Michael y Andrew Ridgeley. A partir de ese material se narra la historia desde los inicios de la amistad entre ambos hasta su éxito a nivel mundial entre 1982 y 1986, año en que se separaron. “Él se ha acercado tanto como cualquiera a hacer tangible lo que es la esencia de Wham! y lo ha hecho con veracidad y cariño”, indicó Ridgeley a la revista Rolling Stone sobre el trabajo realizado por Smith en este documental.

Además de narrar la historia de los orígenes de la dupla, la producción también aborda cómo enfrentó George Michael el tener que esconder su homosexualidad en plena década de los 80 y cómo esto afecto su necesidad de lograr el éxito y alcanzar el top de las listas de música. “Yo estaba feliz de tener una banda, pero George necesitaba más”, dice Ridgeley como parte del tráiler. “Encabezar el ranking era la máxima validación para George”, añade en el adelanto. En las palabras de George Michael, el éxito significaba una máscara para su homosexualidad.

De 1982 a 1986: cuatro años de un rápido viaje a la fama

Si bien George Michael y Andrew Ridgeley se conocieron cuando tenían 11 y 12 años, respectivamente, en una escuela en Hertfordshire, desde ahí forjaron una amistad que los llevó a conformar el dúo en 1981. “Solo había una cosa que quería hacer: estar en una banda con George”, dice un Ridgeley adulto en el extracto del documental que Netflix liberó hace unos días.

Según detalla The Guardian, el documental está “ingeniosamente estructurado en torno a los álbumes de recortes creados por la madre de Andrew, que recuerdan lo alegre que era la música de Wham!: puro hedonismo pop” . “También tenían una energía de proto boyband que estaba ocurriendo naturalmente pero que la industria trato de empaquetar”, continúa la reseña del medio inglés.

El documental también incluirá la historia detrás de cómo Ridgeley y Michael crearon el éxito Careless Whisper, incluido en su segundo álbum de estudio de Wham!, Make it big (1984). El tema que lleva en la autoría la firma de ambos músicos, sería esencial para el lanzamiento de la carrera solista de George Michael.

El documental Wham! promete entregar imágenes nunca antes vista del dúo, recopilaciones de entrevistas poco conocidas y un viaje a los colores y estética de la primera mitad de los años 80. El film será estrenado en Netflix el próximo 5 de julio.