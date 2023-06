Favorito de Ryan Murphy y parecido a Henry Cavill: ¿quién es David Corenswet, el nuevo Superman?

Jack Castello tiene un sueño: quiere convertirse en un actor famoso a toda costa. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, se muda a Los Angeles en busca de completar su anhelo, a pesar de su falta de contactos y la resistencia de su esposa, Henrietta (Maude Apatow), quien está embarazada de gemelos.

Ryan Murphy eligió a David Corenswet para dar vida a ese rol, el eje principal de Hollywood, la miniserie de siete capítulos que Netflix estrenó en 2020. Confío en él para canalizar el vertiginoso viaje de Jack, que incluye un romance con la esposa del jefe de un estudio, trabajos paralelos y tantas frustraciones como satisfacciones.

Hollywood. Foto: Netflix

El renombrado productor y guionista ya conocía a Corenswet a partir de su trabajo en The politician (2019-2020), la serie en que encarnó al principal rival (y antiguo interés amoroso) de Ben Platt y donde compartió elenco con Jessica Lange y Gwyneth Paltrow. Ese estreno en el streaming le dio visibilidad e instaló una idea: su semejanza física con Henry Cavill. “Parece que podría interpretar al hermano menor”, consignó Vulture en su crítica de la ficción.

El actor se hizo cargo de ese comentario sembrando una semilla. “Mi ambición imposible es definitivamente interpretar a Superman”, admitió a Entertainment Weekly. “Me encanta la versión oscura y polvorienta de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”.

Emitidas en 2019, esas declaraciones se ajustan a la perfección con el propósito que se fijó James Gunn, el encargado de conducir el futuro de las películas de DC Comics y de dirigir y escribir la nueva película sobre el superhéroe.

Titulada Superman: Legacy, la cinta inició un proceso de casting que ayer confirmó que Corenswet será el encargado de dar vida al nuevo Clark Kent y Rachel Brosnahan será la próxima Lois Lane.

Foto: The politician. Foto: Netflix

De ese modo, el intérprete se transforma en el cuarto actor en encarnar al personaje en la pantalla grande, siguiendo los pasos de Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill. Si bien en un momento se consideró que el actor británico siguiera a cargo del papel, eso fue antes de que Gunn y el productor Peter Safran tomaran las riendas de la franquicia. La dupla contempla explorar una versión más joven de Kal-El, lo que explica el fichaje de Corenswet, diez años más joven que su antecesor.

Nacido en Filadelfia en 1993, el actor sigue siendo un rostro nuevo para el gran público. Fuera de las producciones de Ryan Murphy, en 2018 participó en un capítulo de House of cards y en 2022 tuvo un secundario en la comedia de Netflix Mis dos vidas.

Pearl (2022), del director Ti West, fue una de las cintas que contribuyó a ponerlo en vitrina mediante un registro diferente. En la precuela de X (2022) encarnó a un proyeccionista que le muestra películas a la protagonista (Mia Goth) y la alienta a cumplir sus sueños. Otro rol en una historia ligada a la realización cinematográfica y, hasta ahora, su personaje más conocido en la pantalla grande.

Gran fanático de Cantando bajo la lluvia (1952), Corenswet es hijo de un fallecido actor y recibió su primer pago como tal a los nueve años, tras sumarse al elenco de una obra de teatro en su ciudad natal. “Tuve una introducción muy completa al oficio (...) Me iba a casa antes del intermedio para poder acostarme temprano y despertarme para ir a la escuela a la mañana siguiente”, contó.

También incursionó en HBO, participando en We own this city, la miniserie que George Pelecanos y David Simon elaboraron a partir de un caso real en Baltimore. La ficción de seis capítulos le otorgó la oportunidad de ponerse en la piel de un experimentado investigador local.

Ahora, antes de debutar como Clark Kent, aparecerá en una serie de Apple TV+ encabezada por Natalie Portman (Lady in the lake) y en la secuela de Tornado (1996), que tiene fecha de lanzamiento para mediados de 2024. Y tendrá tiempo para desarrollar su preparación para convertirse en el superhéroe: el rodaje de Superman: Legacy comenzaría a inicios del próximo año, con miras a un estreno en julio de 2025.