La frustrada reunión en que el Ministerio de las Culturas no consiguió solucionar el paro del Bafona

La paralización del elenco del Ballet Folklórico Nacional (Bafona) se ha mantenido durante ya casi cuatro semanas. Durante esta semana se han concentrado en realizar manifestaciones en las afueras de la sede capitalina del Ministerio de las Culturas, en Ahumada 48, en espera de concretar nuevas instancias para avanzar en sus demandas.

El asunto del Bafona, cuyas demandas incluyen la homologación de la situación salarial respecto a la Orquesta de Cámara de Chile, las insalubres condiciones de trabajo y los descansos compensatorios, ya se ha escalado hacia el Congreso. La comisión de cultura, en su sesión del 5 de julio abordó brevemente el conflicto dentro del ítem varios.

Por ello, el próximo lunes 10, a las 15.00 horas, los representantes del Bafona asistirán a la comisión para exponer sus demandas, instancia a la que también están convocados el ministro, Jaime de Aguirre y la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez. En la instancia, cuentan representantes del ballet a Culto, esperan volver a plantear sus demandas y además, se insistirá en la idea de solicitar la renuncia de la subsecretaria, a quien consideran un factor que ha dificultado las soluciones.

En los últimos días se han producido acercamientos. Todo el personal que trabaja para el Bafona (es decir, el elenco movilizado y los técnicos que no están en paro) recibió un correo por parte de Marianela Riquelme, jefa de departamento ciudadanía cultural, en las que se les invitó a una reunión en la sala donde trabaja el Ballet (en el piso -2 del sede del Ministerio de Educación) junto a los jefes de gabinete Camila Ostornol (de subsecretaria) y Miguel Droguett (del ministro). En la instancia estarían presentes además abogados y dos administrativos.

El encuentro estaba fijado para el martes 4 de julio. En el elenco del ballet en principio dudaban, debido a la paralización en la que se encuentran, pero finalmente asistieron para hacer una manifestación. “Nosotros respondimos el correo, les recordamos que estamos en cese de funciones, por lo tanto no íbamos a asistir a esta reunión. Además nos pareció contradictorio exponer temas del paro de un grupo de personas, con personas que no están en este y no están exigiendo los derechos que nosotros sí. Avisamos que no íbamos a ir a la reunió, pero sí a manifestarnos afuera”, cuenta Camila Gutiérrez, representante y bailarina del Bafona.

El elenco se reunió afuera de la sala, al costado de una ventana. Allí comenzaron a cantar parte del repertorio del Bafona. Por ello, la reunión apenas duró 10 minutos. Los temas se concentraron en las demandas: la situación de la sede, la sobrecarga laboral y la homologación de los salarios respecto a lo que percibe la Sinfónica de Chile.“Lo que alcanzaron a plantear fue que ellos tenían la voluntad para solucionar esto, que ellos nos habían presentado un proyecto para hacer una mejora salarial”, dice Camila Gutiérrez.

En rigor, el proyecto de incremento salarial al que se referían las autoridades ya lo había presentado en la Mesa de negociación la subsecretaria Gutiérrez, sin llegar a un acuerdo. “Era un proyecto en donde se nos iba a incrementar el sueldo en aproximadamente 100.000 pesos por persona, el primer año se haría el incremento a los cargos más bajos que son los segundos bailarines y músicos, el siguiente a los primeros bailarines y músicos, y el tercer año a los solistas”, dice Camila Gutiérrez.

El asunto de los salarios es complejo. En charla con LT Domingo, la subsecretaria Andrea Gutiérrez detalló cuál es la mayor traba. “El elenco quiere un alza de remuneraciones de manera inmediata y un alza considerable de remuneraciones de manera inmediata. Y eso es imposible para nosotros asumirlo como institución, porque no está contemplado en el presupuesto que fue aprobado el año anterior”.

Respecto a posible solución, la autoridad detalló en esa ocasión: “Hay que flexibilizar y encontrar mecanismos para entregar confianza, que es lo que hemos hecho con los funcionarios y los funcionarias del ministerio”. Por ello, es que se ofreció el incremento escalonado. Pero los artistas reclaman que el asunto es urgente, considerando que además buena parte de ellos reciben una remuneración menor que la del personal técnico. El conflicto está lejos de amainar.