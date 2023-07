La dura acusación de Bafona frente a las palabras de la subsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez: “Ella es la piedra de tope de todo esto”

A las 10 de la mañana de este lunes 3 de julio estaba convocado el elenco del Bafona, para realizar una manifestación frente a las dependencias capitalinas del Ministerio de las Culturas, en Ahumada 48. El grupo folclórico de cámara lleva tres meses de paralización de funciones, y aunque se ha reunido con las autoridades (la última el pasado 22 de junio, con presencia del ministro Jaime de Aguirre), aseguran que hasta ahora no hay mayores avances respecto a ejes críticos como las dependencias y las remuneraciones. Incluso, ponen en entredicho algunos de los planteamientos de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, en entrevista con La Tercera Domingo.

En la conversación, Gutiérrez se refirió a los puntos en tensión. Uno de ellos se trata de la demanda por un nuevo espacio para el desempeño del elenco, el que actualmente ocupa una sala instalada en el estacionamiento del piso -2 en la sede del Ministerio de Educación (ubicado en Fray Camilo Henríquez 262), el que derechamente, es calificado de “insalubre” por parte del elenco.

“Las salas están al lado de las calderas, sobre la bajada de agua de todo el edificio, las canaletas y todo pasaban por debajo de nuestra sala. De piso pusieron unos cuadros de cholguán, tú los levantabas y se veían las canaletas. Entonces a veces había olor a putrefacción adentro de las salas y todo por esa agua que se iba acumulando abajo”, cuenta Evelyn Hernández, la representante de elencos artísticos del Bafona.

La situación se volvió urgente tras visitas de la Mutual de Seguridad y la Seremi de Salud Metropolitana, quienes constataron las malas condiciones. Esta última ya hecho dos visitas y ya tomó una decisión. “Estamos a punto de ser clausurados, porque la Seremi ya fue por segunda vez y está todo en las mismas condiciones. La Seremi dice aquí lo que hay que hacer en clausurar”, acota Hernández.

Por ejemplo, en el acta levantada en la visita del día 16 de mayo pasado, a la que accedió Culto, se consigna: “Servicios higiénicos con presencia de hongos, rebalse de aguas en duchas, sin sistema de extracción en buen estado”. En otro documento, del 9 de mayo, se consignan falencias como la falta de un plan de emergencia y evacuación, que no cuenta con difusión para todos los trabajadores, entre otras faltas.

De allí a que la necesidad de un espacio se haya vuelto urgente. En conversación con este medio, la subsecretaria Gutiérrez aseguró que se ha avanzado en el tema. “Tenemos tres opciones ahí sobre la mesa, esperando cerrar las conversaciones con el elenco. Por lo tanto, es un problema al que ya le hemos dado solución, porque nos parecía muy atendible que después de todos estos años que lleva Bafona en ese mismo espacio, poder darles otro que sea lo más digno y posteriormente la construcción de un espacio definitivo para el funcionamiento del elenco”.

Pero, desde el Bafona aseguran que en la reunión del pasado 22 de junio se improvisaron algunas propuestas. “Recién ahí estaba ella conversando eso con el ministro, delante de nosotros -dice Hernández-. Lo que nos ofrecen es el CEINA, del Instituto Nacional. En el piso -2 tiene una bodega gigante, ellos quieren arrendar eso para transformarlo en salas de ensayo y cosas para que nos sirva a nosotros de transición. Pero eso va a llevar muchísimo tiempo porque es una bodega, es un cuadrado de cemento en bruto. No hay nada, ni extracción de aire”.

“La otra opción que ellos hablaban en algún en algún momento de una explanada, que está en un lugar en Cerrillos, no sé dónde. Una explanada donde ellos quieren construir un anfiteatro, con unas dependencias adecuadas, pero eso es una construcción, eso tampoco sirve. Entiendo que además estuvieron haciendo averiguaciones con salas de TVN para ver si es que había espacio para arrendar una sala. Sé que TVN les dijo que no tenían espacio en este momento. Entonces ellos no tienen nada”.

En resumen ¿lo hablaron todo allí mismo?¿no es que hayan llegado con las propuestas concretas?

No. De hecho, esas son las opciones que ella nos mencionó a nosotros. Así como mira, tenemos esto para construir y esto para arreglar. Y nos mandó a hacer una visita técnica al CEINA. Nosotros fuimos a mirar y es una bodega. O sea, sería estupendo si pudieran transformarlo, porque es un espacio enorme y no sé qué, pero hay que transformarlo.

Las remuneraciones

Otro punto crítico tiene que ver con la situación de las remuneraciones del elenco. El punto está en homologar los salarios con los percibidos por la Orquesta de cámara de Chile, una demanda histórica que se arrastra al menos desde 2006. Acusan que a ellos sí se les ha reajustado sus ingresos, a diferencia del elenco del Bafona.

“Nosotros jamás hemos recibido un una un aumento de remuneración, jamás -acusa Hernández-. Y ahora lo que nosotros estamos pidiendo, lo que hemos pedido siempre que se nos homologue a nuestro compañeros de la orquesta ¿por qué? porque la orquesta de Cámara trabaja la mitad que nosotros. Ellos solamente tienen funciones prácticamente en tres comunas de Santiago, a veces fuera y son la mitad de funciones 50 funciona el año, nosotros 100″.

Hasta ahora los únicos funcionarios homologados, son los directivos del Bafona. Pero en el resto del personal artístico, sus remuneraciones están incluso por debajo de la del personal técnico de apoyo (que anda alrededor de los $600.000 pesos, y además cuentan con contrato). De allí que en la mesa se le haya pedido que se solucione con urgencia la situación.

Pero en charla con Culto, la subsecretaria Gutiérrez detalló cuál es la mayor traba: “El elenco quiere un alza de remuneraciones de manera inmediata y un alza considerable de remuneraciones de manera inmediata. Y eso es imposible para nosotros asumirlo como institución, porque no está contemplado en el presupuesto que fue aprobado el año anterior”.

Respecto a posible solución, la autoridad detalló: “Hay que flexibilizar y encontrar mecanismos para entregar confianza, que es lo que hemos hecho con los funcionarios y los funcionarias del ministerio”.

Según Hernández, en la última reunión la subsecretaria puso una propuesta en la mesa. “La subsecretaria dijo que ella traía una propuesta y nos proponía entregar $100.000 pesos a cada uno de los artistas que ganaba menor remuneración”. Es decir, lo que corresponde en la estructura a a los segundos bailarines y segundos músicos. Pero el alcance de esa propuesta sería muy acotado. “Estamos hablando que estamos en paro 40 personas y le iban a entregar $100.000 pesos para alrededor de ¡ocho personas! y el próximo año $100.000 pesos a los que faltan, o sea los primeros músicos y bailarines”.

¿Hay planes de seguir la paralización?¿hay en agenda alguna nueva reunión con la gente del Ministerio?

Nosotros nos pusimos más duros porque esto ya se está yendo para otro lado. Nosotros hemos sido súper, súper caballeros y en el fondo, sentimos que como que se han aprovechado de eso. También estamos pidiendo que se destituya a la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Primero, por la falta a la ética, o sea, estuvo meses reunida en mesas que no tuvieron ninguna solución. Ella está abierta al diálogo, tú puedes hablar todo lo que tú quieras con ella en una mesa, pero de ahí a que te pesque...ahí está el problema, es como hablar con la pared. Nosotros creemos que con la salida de ella se van a acabar un poquito las malas prácticas que vienen de más abajo, pero que con la ayuda de ella ha sido mucho más factible hacerlo. El ministro en una mesa con él nos dijo ‘la verdad es que tengo toda la disposición a solucionar el problema, ya solución’. Y resulta que después llegó ella y dejó la escoba. Ella es un poquito la piedra de tope de todo esto.

¿Por qué la subsecretaria es la piedra de tope?

Cuando nosotros estábamos ahí, De Aguirre le preguntó a ella cuál era la solución y los avances que han habido. Y ella llegó sin nada, sin sede, sin nada. Y llegó con la misma propuesta que nosotros habíamos rechazado antes. Ellos nos dicen que podrían estudiar un presupuesto exploratorio para que en tres años se pueda llegar a homologar. Pero yo le digo cómo tú me aseguras que esa inyección de presupuesto si pocos minutos antes me estás diciendo que no se puede ni siquiera pedir inyección de presupuesto para ir a funciones o cosas así? O sea, ¿cómo vas a justificar eso? Ella me dice ‘no, yo no te lo puedo asegurar’. Bueno, si tú no me lo puedes asegurar, entonces ¿cuál es la negociación? Que yo vuelva a trabajar y haga todo sin que tú me des nada, solamente tu palabra de algo. Cuando la palabra en ocho meses no ha valido absolutamente nada. Entonces es ridículo ¿cómo yo voy a creer eso?