Brian May y los salvajes días tocando junto a Guns ‘N’ Roses: “Nunca sabías lo que iba a pasar”

Brian May, el legendario guitarrista que brillara en las filas de Queen, recordó sus días compartiendo escenario con Guns ‘N’ Roses, durante la monumental gira mundial del álbum Use your Illusion. Un momento que rememoró para el periódico The Guardian.

En la sección de preguntas enviadas por los lectores, a May se le preguntó por la experiencia en la carretera junto a los Guns. May había compartido escenario con el guitarrista Slash y el cantante Axl Rose en el legendario concierto de homenaje a Freddie Mercury, en abril de 1992, cinco meses después de su muerte.

Tras esa experiencia, se unió a algunas fechas del tour como número de apertura, además de tocar junto a ellos en escena. Solían hacer la incendiaria Tie your mother down y el himno de estados We will rock you, ambas interpretadas durante el tributo a Mercury, con May tomando la voz solista en la primera de estas.

“Fueron increíbles, una gran banda en vivo, y fueron muy amables conmigo -detalla May-. Axl era fanático de Queen y estaba muy influenciado por lo que hacíamos. Freddie ya no estaba y yo estaba cantando y tocando mi propia guitarra al mismo tiempo, lo cual es difícil. Fue una sensación extraña, porque estaban tocando estos grandes espectáculos que Queen habría estado tocando”.

El baño de masas y la permanencia del repertorio de Queen entre la gente le despertó la nostalgia a May. “Recuerdo un gran estadio en Turquía, donde pensé, ‘¿no sería genial si Queen estuviera aquí?’, pero por supuesto que nunca lo estaremos. Estaba en paz con eso, pero luego, unos años más tarde, estábamos tocando en lugares enormes, maravillosos y repletos de nuevo.

Y a tono con su reputación de ser la banda más peligrosa del mundo, Brian May recuerda que estar junto a Guns ‘N’ Roses era un limbo permanente. “Fue un gran momento y muy peligroso. Nunca sabías lo que iba a pasar, si Guns subiría al escenario o si Axl [Rose] de repente decidiría que no podía hacerlo ese día en particular. Una vez que subieron al escenario, fue como un terremoto”.

La gira mundial de Use your Illusion fue una de las más largas de la historia del rock. Se extendió entre mayo de 1991 y julio de 1993, con 192 espectáculos distribuidos en 9 etapas, que incluyó un tramo sudamericano con presentaciones en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.