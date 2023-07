Hollywood en suspenso: las claves de la primera huelga de actores en 43 años

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 4 minutos

Foto: Reuters/Mike Blake

Tras no llegar a un entendimiento con los estudios, el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) votó dar inicio a una movilización motivada por la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales, muchas de ellas asociadas a la era del streaming. Entre los rodajes que se suspenderían están las nuevas temporadas de House of the Dragon y Doctor Who, y la secuela de Gladiador, con Pedro Pascal.