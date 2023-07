La reveladora confesión de Brian May: le hubiera gustado ser un Beatle

Brian May, una de las almas creativas de Queen y uno de los guitarristas más virtuosos de todos los tiempos, ostenta un amplio y contundente registro de colaboraciones con colegas: Alice Cooper, Black Sabbath, Lady Gaga, Diana Ross, Steve Hackett, entre otros tantos. “Rara vez rechazo una colaboración”, indicó recientemente a The Guardian, medio que lo convocó a una sección especial para contestar las preguntas de los lectores.

Pese a su generoso currículum, según sus palabras, lamenta no haber tenido la oportunidad de unir fuerzas con un Beatle. “Uno de los arrepentimientos que siento es que no tuve la oportunidad de trabajar con John Lennon (...) Podría imaginarnos llevándonos bien”, expresó.

Luego profundizó: “Los Beatles no siempre estaban de acuerdo, siempre tiraban y empujaban, un poco como nosotros en Queen. Creo que John habría estimulado las cosas de manera muy fuerte. Tendrías que trabajar muy duro para mantener el ritmo, para creer en tus instintos”.

Foto: JOEL CARRETT/EPA-EFE/Shutterstock

Al ser consultado por la banda (de cualquier época) en que le hubiera gustado participar si Queen jamás hubiera existido, May volvió nuevamente sobre los autores de Come together. No lo dudo ni un segundo: “The Beatles”, lanzó.

“Estoy seguro de que no hubiera sido fácil ser un Beatle, pero me hubiera identificado con ese increíble nivel de creatividad”, argumentó.

El músico y astrofísico también detalló que revisar la serie documental The Beatles: Get back (2021), de Peter Jackson, detonó varias reflexiones.

“Me entristeció un poco ver el primer (capítulo), porque me recordó a nosotros. A veces Queen en el estudio decía (inhala nerviosamente): ‘Aquí estamos, y las cosas no encajan del todo’. Sentí que ellos estaban en un lugar bastante doloroso, pero en el segundo (episodio), sentí que realmente se estaban encontrando de nuevo. Es un manual sobre cómo estar en un estudio”, explicó a partir de la producción de tres partes disponible en Disney+.

Tampoco perdió la oportunidad para mencionar una segunda agrupación en la que le hubiera gustado tocar: “Si no hubiera sido The Beatles, podría haber sido Led Zeppelin. Si me hubieran dejado entrar”.

Y dedicó elogios a tres nombres nacidos en los 90 y 2000. “Tengo algunos CD en el auto que tiendo a seguir escuchando. Pink es uno de ellos. La amo. Ella es increíble. Escucho mucho a Foo Fighters y me gusta Avril Lavigne”.

(AP Photo/Leo Correa, File)

También se le preguntó por la experiencia en la carretera junto a los Guns N’ Roses. May había compartido escenario con el guitarrista Slash y el cantante Axl Rose en el legendario concierto de homenaje a Freddie Mercury, en abril de 1992, cinco meses después de su muerte.

Tras esa experiencia, se unió a algunas fechas del tour Use your Illusion como número de apertura, además de tocar junto a ellos en escena. Solían hacer la incendiaria Tie your mother down y el himno de estadios We will rock you, ambas interpretadas durante el tributo a Mercury, con May tomando la voz solista en la primera de estas.

“Fueron increíbles, una gran banda en vivo, y fueron muy amables conmigo -detalla May-. Axl era fanático de Queen y estaba muy influenciado por lo que hacíamos. Freddie ya no estaba y yo estaba cantando y tocando mi propia guitarra al mismo tiempo, lo cual es difícil. Fue una sensación extraña, porque estaban tocando estos grandes espectáculos que Queen habría estado tocando”.

Slash (izquierda) y Brian May (derecha) durante el concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley, en 1992. Fotografía: Mick Hutson/Redferns

El baño de masas y la permanencia del repertorio de Queen entre la gente le despertó la nostalgia a May. “Recuerdo un gran estadio en Turquía, donde pensé, ‘¿no sería genial si Queen estuviera aquí?’, pero por supuesto que nunca lo estaremos. Estaba en paz con eso, pero luego, unos años más tarde, estábamos tocando en lugares enormes, maravillosos y repletos de nuevo”.

Y a tono con su reputación de ser la banda más peligrosa del mundo, el instrumentista recuerda que estar junto a Guns N’ Roses era un limbo permanente. “Fue un gran momento y muy peligroso. Nunca sabías lo que iba a pasar, si Guns subiría al escenario o si Axl [Rose] de repente decidiría que no podía hacerlo ese día en particular. Una vez que subieron al escenario, fue como un terremoto”.

En la previa a cumplir 76 años, este miércoles 19, Brian May acaba de lanzar la reedición de Star Fleet Project (1983), el álbum en que reunió a músicos amigos como Eddie Van Halen y Alan Gratzer.