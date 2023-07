Sin firmar un documento: Compromiso, el olvidado tema de Cecilia que revivió Javiera Parra

Es de esas canciones que marcan una trayectoria. Con el hit Compromiso, la carrera de Javiera Parra tuvo en sus inicios un empujón de popularidad que la apuntaló como uno de los nombres emergentes de la década de los noventa. Todo gracias a una olvidada canción de Cecilia, la incomparable, fallecida esta jornada.

La leyenda de la Nueva Ola, grabó la canción en los últimos años de los sesenta, cuando intentaba recuperar la gloria que se le escapaba ante el ascenso de otras figuras de la canción. Años después, Javiera la escuchó y se le quedó grabada. “Yo siempre quise meter una de las canciones lado B de la Cecilia. Compromiso era un tango bastante desconocido, muy desconocido”, detalla.

Javiera Parra

Y no era un capricho cualquiera. Para esos años, Parra conocía la obra de la cantante oriunda de Tomé. “Me la presentó Vicente Ruiz cuando yo estaba en el colegio y de ahí para adelante yo rayé la papa. Hicimos performances, yo cantando a Cecilia a los 16 años, hay unos videos por ahí en YouTube”.

Fue en 1984, cuando Ruiz irrumpió en la noche santiaguina con la obra de teatro Hipólito, la que incluía algunas de las canciones de la Incomparable, quien en ese momento era una figura de culto, alejada de los circuitos masivos: una figura perdida entre las brumosas noches de bohemia marginal durante la dictadura militar. En la banda de apoyo, estuvo Javiera junto a su hermano Ángel y otros artistas como Silvio Paredes.

Pero el nexo no terminó allí. Años después, en 1989, se dio la chance de compartir escenario. Fue durante el lanzamiento de la película Latina, de Germán Bobe, en el centro cultural Arrayán de Las Condes. “Con el Álvaro (Henríquez) la acompañamos en vivo, en el lanzamiento de una película del Germán. Tocamos en varios lados”.

De esta forma, no fue extraño tomar una canción de Cecilia, aunque hubo otras en carpeta. “También me gustaba mucho Vente ya, que es como un swing bonito, pero finalmente también queríamos meter algo que reflejara mi amor por lo popular -explica-. Yo desde los 16 años que iba a escuchar a Lucho Barrios en vivo, moría por Cecilia, la música de verdad, con sentimiento, de esa onda. Por eso decidimos que era bueno poner una cosa más teatral, porque el ejercicio de estilo ya estaba demostrado con el resto de las canciones”.

El homenaje a lo popular es una decisión que se va a mantener en la trayectoria de Javiera & Los Imposibles. “Va ser algo que va a ir apareciendo en mi carrera todo el tiempo, no solo con el AM, sino con el Así, de Sandro, siempre he metido canciones que me parecen imprescindibles y es algo que tengo súper asumido de mi parte intérprete”.

A poco que se lanzó la canción, la cantante sesentera se enteró de que circulaba una nueva versión de un tema suyo. “Ella estaba alucinada, le encantó. Cuando la grabamos le metimos chelo, quedó como un bolero”, cuenta Parra. Incluso, la misma Cecilia acabó por cantar la versión que grabó Javiera. “Es lo más bonito que te puede pasar en la vida, que el autor de la canción haya optado por tu versión. La he cantado con ella”.

Para la cantante, esa versión permitió acercar la obra de Cecilia a un nuevo público. “En ese momento no es que no tuviera el lugar que se merecía, de mi generación no la conocía nadie ¡nadie! no era conocida -asegura-. La conocía la gente que era de la generación de los 60′s, de la Nueva Ola, pero en ese momento, post dictadura, estaba como muy postergada, la llamaban como muy poco para esos programas horrendos que existían de alta noche, que todos me recuerdan el confeti, atroz”.