Randy Meisner, bajista y cofundador de The Eagles, muere a los 77 años

Randy Meisner, bajista y cofundador de The Eagles, falleció en las últimas horas, en Los Angeles, Estados Unidos.

La información fue confirmada por la propia banda en un comunicado, donde se señala que el músico perdió la vida a los 77 años, debido a complicaciones por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“Como bajista original del grupo pionero de country-rock, Poco, Randy estuvo al frente de la revolución musical que comenzó en Los Ángeles, a fines de la década de 1960″, se indica en el texto del grupo formado en 1971 y con más de 150 millones de discos vendidos.

Meisner fue parte del combo estadounidense, pionero en el rock sureño de ese país, entre 1971 y 1977. Después de eso, inició su proyecto solista editando tres discos y alcanzando éxito en su país con los singles ‘Deep Inside My Heart’, ‘Hearts on Fire’ y ‘Never Been in Love’.

El bajista puso su voz en Take It to the limit. Sin embargo, el éxito de esa balada no fue del todo de su gusto. “Siempre fui un poco tímido. Querían que me parara en el medio del escenario para cantar ‘Take It to the Limit’, pero me gustaba estar fuera del centro de atención”, dijo a Rolling Stone en 2013.

En el comunicado publicado por la banda se señala: “Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”.

Glenn Frey, cantante y otro de los miembros fundadores, falleció en 2016 a los 67 años. The Eagles, parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1998, anunció una gira de despedida que comenzará en septiembre de este año y se extenderá hasta 2025.

Meisner estuvo casado dos veces. Su segunda esposa, Lana Rae, falleció en 2016. De acuerdo a los informes oficiales, producto de un “suicidio accidental” tras una discusión entre la pareja. La mujer había llamado al 911 señalando que estaba siendo víctima de violencia doméstica en su casa en California. Al llegar la policía, la mujer estaba fallecido y el músico fue detenido. No obstante, las pericias indicaron que la mujer se disparó accidentalmente al remover un rifle en el armario. Meisner fue absuelto de responsabilidades por la muerte de la mujer.