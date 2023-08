Feria del Libro de Frankfurt confirma a Filipinas como país invitado para 2025

De acuerdo al medio alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el país que ocupará el sitio de invitado de honor para la Feria del Libro de Frankfurt, edición 2025, será Filipinas. El medio germano citó declaraciones de su director Juergen Boss, explicando los motivos de la decisión. “Tengo muchas ganas de experimentar las diversas influencias de 183 idiomas diferentes que se hablan en las 7.641 islas de Filipinas en 2025 en Frankfurt”.

“Estoy ansioso por la presentación del Invitado de Honor de Filipinas. Nuestro programa Invitado de Honor no solo destaca la literatura y la cultura de una región específica, sino que también tiene como objetivo mejorar el diálogo y la red del país invitado dentro del mundo editorial internacional”.

Se trata del cupo del que Chile rechazó postular como país invitado. Para este año, tal designación recae en Eslovenia, y para el 2024, Italia. De hecho, días después de la decisión, impulsada por el exministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, el propio Presidente Gabriel Boric criticó en público la decisión -el ministro había dicho que se trataba de razones presupuestarias y que se quería potenciar una feria del libro en el país- y le quitó el piso al exejecutivo televisivo.

“Esta decisión no pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro De Aguirre mi discrepancia, porque considero que gastar en Culturas es una tremenda inversión, no un gasto, esta no es plata que se tira a la basura”, dijo Boric.