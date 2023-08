El retrato de Priscilla Presley de Sofía Coppola ya tiene acuerdo para llegar al streaming

Priscilla, el nuevo filme de la directora Sofía Coppola que retrata a la exesposa de Elvis Presley, ya tiene un acuerdo de distribución para el streaming. Según informó el portal especializado Variety, la película llegará a la plataforma Mubi en fecha por confirmar.

Según el medio, Mubi estrenará la película en salas de cine en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, América Latina, Bélgica y los Países Bajos.

La película será estrenada en la competencia del Festival de Cine de Venecia. El guión se basa en Elvis and Me (1985), las memorias de Priscilla Presley publicadas en 1985. En los roles protagónicos están Cailee Spaeny (Mare of Easttown) como Priscilla y Jacob Elordi (Euphoria) como Elvis Presley.

De la trama, se sabe que arranca con el día en que Elvis, una estrella en ascenso, y una adolescente Priscilla se conocen en una fiesta. De allí comienzan una larga relación y un turbulento matrimonio, relatado desde el punto de vista de ella.